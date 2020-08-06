Бросившая мужа Полина Гагарина угодила в скандал

На певицу одна за другой обрушиваются неприятности Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певице Полине Гагариной нелегко приходится после расставания с мужем Дмитрием Исхаковым. Имя хрупкой блондинки сейчас у всех на слуху. А на днях вокалистка угодила в скандал.

Полину Гагарину разыскивают судебные приставы. Певица попала в черный список должников. Оказалось, что она вовремя не погасила долги перед налоговой и за "коммуналку".

Приставы возбудили исполнительное производство против певицы. Речь идет о десятках тысяч рублей. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), артистка задолжала почти 56 тысяч рублей за коммунальные услуги и еще 30 тысяч рублей налогов и сборов.

А ведь в этом году Полина попала в список Forbes, заняв шестое место и заработав 6,4 миллиона долларов за год. Вероятно, помощники Гагариной просто забыли оплатить ЖКХ.

В настоящее время артистка переживает непростой период. Она разводится с мужем Дмитрием Исхаковым. На днях вокалистка впервые подтвердила расставание с фотографом, с которым прожила более шести лет. Она рассказала, что никакого брачного договора у нее с Дмитрием не было. "Я не прагматичный человек, а романтичный. Я не устраивала стратегий. Если подписываешь что-то, то у тебя уже подсознание работает, ты готов к концу в отношениях", - сказала звезда.

Напомним, о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова заговорили в мае. Позже в крахе семьи признался и сам фотограф. Сейчас мужчина встречается с очень состоятельной девушкой по имени Екатерина.