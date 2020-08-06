Дмитрий Гордон: Я не сообщал о том, что Александр Лукашенко согласился выдать Киеву задержанных россиян

Дмитрий Гордон. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС

- Алло, Дима, привет! Я несколько вопросов задам, может быть, какие-то неприятные будут. Ну, как всегда.

- Любые.

- Я по поводу твоего интервью с Лукашенко... Скажи, ты не врешь, что именно так Лукашенко и сказал?

- Как именно?

- "Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян."

- Да, это Радио «Свобода» меня процитировало. Но они некорректно сделали заголовок. Ты же видишь, что получается. Зеленский, действительно, обратился к Лукашенко с просьбой отдать Украине задержанных «вагнеровцев», которые которые участвовали в боях на Донбассе. Лукашенко мне сказал, что он даст зеленый свет прокуратуре и всем следственным органам, чтобы, в соответствии с законами Белоруссии все, кто подлежит экстрадиции, в случае доказанности их преступлений были экстрадированы в Украину. Вот это точная формулировка.

- А это вообще как все было? Ты в Минск поехал? Лукашенко тебя позвал или тебя спецслужбы украинские послали? Я тебя предупреждал о вопросах.

- (смеется)

- А что ты смеешься?

- Это смешно.

- А ты что-то засомневался и засмущался, между прочим.

- Нет-нет (смеется). Смотри. Я давно собирался это интервью сделать. Но на президента повлиял его сын Коля, который сидит у меня на канале постоянно, смотрит программы. Он, как сказал Александр Григорьевич, оппозиционно настроен.

- К кому, к Александру Григорьевичу?

- Да. Он оппозиционно настроенный молодой человек и часто его критикует. И он его уговорил это сделать.

- Скажи, а почему Коля уговорил именно в тот момент, когда там наших задержали ни за что? Почему ты именно сейчас поехал туда?

- Чистое совпадение.

- Скажи, сколько беседа продолжалась?

- Саша, кстати, насчет «ни за что». Я с этим не согласен. Ваши везде влезают в какое-то... постоянно. 2 часа 40 минут.

- Так долго?

- Да. А что касается задержанных «вагнеровцев», то сценарий, на мой взгляд, один. То, что было на майдане в Киеве, то же повторяется сейчас в Минске.

- Дима, ты раньше был в Белоруссии?

- Да, много раз.

- Но ты же видишь… Я тоже был в Белоруссии. Если какие-то люди появятся там - в камуфляже, не в камуфляже, с оружием, не с оружием, их сразу же повяжут. В Белоруссию невозможно…

- Саша, их и повязали.

Дмитрий Гордон взял интервью у Александра Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС

- Нет, там еще 200 где-то бегают, если верить Лукашенко. Тебе не кажется, что это просто спектакль, который театр… Мне одна надпись понравилась в Минске – Театр лялек.

- Да, театр кукол. Мне не кажется это спектаклем. Когда что-то совершается, всегда опытные оперы задают вопрос: кому это выгодно? Кто выгодополучатель оттого, что Янукович сбежал? То же самое сейчас планируют, на мой взгляд, сделать в Белоруссии, чтобы Лукашенко бежал. Но Лукашенко – не Янукович. Если бы у Лукашенко Крым забирали, он бы стрелял и трупами бы все завалил. Он это сказал в интервью.

- Вообще, он здоров, у тебя ощущение как?

- Он абсолютно здоров, и все у него хорошо.

- Потому что человек на ногах перенес… (коронавирус).

- Да, знаю. Он рассказал об этом.

- Ты на докладе уже был после… Когда ты вернулся?

- Ночью.

- Ты уже доложил кому надо, что задание выполнено?

- (смеется) Ну вот, ты первый, кому я докладываю.

- Ты же видел, что я звоню. Почему трубку не брал?

- Саша, я спал. Я лег в 3 часа ночи и только проснулся. Увидел и тебе перезвонил сразу.

- Твой прогноз, Дима, как дальше будет все это развиваться?

- Ты понимаешь, неблагодарное дело – делать прогнозы. Мир настолько спрессован, настолько быстро развиваются события. Смотри, в Бейруте стоит судно с селитрой, взрывается – разносит полгорода. Как делать прогнозы?

- Ты, Батька, Зеленский, вы понимаете, что то, что устроили, это затягивает... (Войну в Донбассе.) Дело даже не только в том, что Белоруссия поссорится с Россией, а то, что был шанс, Зеленский Путину звонил, был шанс как-то эту кровь остановить.

- Саша, я сформулирую. Россия зашла слишком далеко.

- Мы вообще не заходили никуда. Я тебе знаешь, когда еще позвоню? Когда пройдут выборы, и Лукашенко успокоится. Я потом позвоню и скажу: «Дима, видишь, ради чего ты делал свой предвыборный материал». Он, кстати, бесплатный? Колись.

- (смеется) О чем ты говоришь? Конечно, бесплатный.

- Здесь я поставлю многоточие. Дима, спасибо огромное, ты был почти откровенен, процентов на…

- На 100.

- Нет, процентов на 50. Такой журналист на разведку украинскую работает…

- (смеется)

- Слушай, а может, вообще ты наш агент?

- (смеется) Считай, двойной, а то и тройной. Еще на Госдеп США.

- Привет Украине.

- Спасибо. Приезжайте, но не на танках.

- Как я приеду? Я в Донбассе был с Кобзоном, туда-обратно - 18 раз переходил границу. Вы меня посадите сразу. И Гордон будет передачи носить.

- (смеется) Саша, тебе палец в рот не клади, конечно...

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