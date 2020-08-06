После провала в шоу «Голос» сын Дмитрия Нагиева ушел в стендап

Актер Кирилл Нагиев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В далеком 2012 году, когда вокальный проект «Голос» только начинался, ведущий Дмитрий Нагиев предложил руководству Первого канала взять в соведущие своего сына — Кирилла Нагиева.

Дмитрий Нагиев с сыном Кириллом в 2012 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Даже пилотный выпуск шоу с семьей был записан. Но, увы, Кирилл не подошел.

И после этого начал кинокарьеру: сыграл в сериала «Департамент», «257 причин, чтобы жить», «Бригада: Наследник», а также в довольно популярных картинах «Холоп» и «Текст».

Новая роль Кирилла — в комедии «СтендОпер» (производство Megogo Studios), он играет стендапера Илью, выступающего в московских клубах, в которых циркулирует наркотрафик. Этим, конечно, и начинают заниматься правоохранительные органы.

- Опыта выступлений в жанре стендап у меня не было, - признался Кирилл. - Но всегда мечтал попробовать. Правда, не думал, что смогу это сделать: материться, шутить про женщин, бога, детей со сцены от своего лица не хотел никогда. И никогда не хотел оказаться в тусовке стендаперов — немного не моя тема.

Вместе с Кириллом в картине снимаются звезды сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер и Валентина Мазунина.

Первая воплощает роль беременной девушки-стендапера,

вторая — оперативницы Светки Артюховой из Протвино, которая под видом администратора внедряется в тусовку комиков, чтобы поехать с ними по гастролям и разузнать, как распространяется «дурь» во время концертов.

Кроме того, в проекте, который снимает Олег Асадулин («Закрытая школа», «Корпоратив», «Темный мир: Равновесие», заняты Ренат Мухамбаев — кавээнщик из команды «Камызяки», Антон Жижин, сыгравший главную роль в сериале «Патриот», а еще Владимир Епифанцев, которому достался образ озабоченного барыги и Ефим Шифрин — ветеран юмористической сцены перевоплотился в ростовского авторитета.

Планируется, что «СтендОпер», если не нахлынет вторая волна коронавируса, выйдет на большие экраны зимой 2020 года.