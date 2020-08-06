Правительство Забайкалья вводит «каникулы» на аренду муниципальной земли из-за пандемии

Фото: пресс-служба Правительства Забайкальского края

Правительство Забайкальского края решило организациям и индивидуальным предпринимателям, арендующих землю на территории Читы и Забайкальска, предоставить отсрочку или так называемые каникулы по платежам за аренду.

Речь идет о договорах, которые бизнес заключил до объявления пандемии и введения режима повышенной готовности в регионе. Сейчас арендаторам рекомендуют обратиться в департамент госимущества Забайкалья с заявлением об отсрочке уплаты арендной платы за 2020 год или об освобождении от нее. Подобная мера поддержки положена также и социально ориентированным НКО, поставщикам социальных услуг, получателям президентских и краевых грантов, субсидий. Больше информации, а также все правовые акты по отсрочке или отмене арендной платы опубликованы на официальном сайте департамента. Дополнительная информация по телефону: 35-90-33.