Михаил Погребинский: 11 августа дым рассеется - и Лукашенко вернет всех

Лукашенко все ставит на доску, предполагая, что он — лучше, чем другие Фото: REUTERS

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил пригласить в республику генеральных прокуроров России и Украины, чтобы решить вопрос о 33 задержанных под Минском россиянах.

Почему руководитель дружественной РФ страны готов пожертвовать гражданами с нашими паспортами, невзирая на самые тесные отношения с Москвой?

За комментарием "КП" обратилась к директору Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилу Погребинскому.

- Михаил Борисович, намерение белорусского лидера выдать граждан России Украине — этот похороны Минского процесса и союзных отношений с Москвой?

- Ну да, и на следующих переговорах по Донбассу в белорусской столице можно и переговорщиков из Донецка точно так же выдать — но это в том случае, если ко всему происходящему относиться всерьез.

- А это не всерьез?

- У меня отношение как к спектаклю. Потому что, чем дальше, тем больше складывается впечатление, что Лукашенко играет какой-то треш. Входит в некую абсурдную ситуацию. Впечатление, что он получил карт-бланш нести всякое.

- От кого получил?

- А вот это непонятно пока. Пока, по факту, он играет на стороне Киева, не Москвы. Наверное, он считает, что в данной конкретной ситуации это ему полезно.

- Для гарантированного переизбрания?

- Для этого тоже. И для гарантии от Майдана.

- Это странно — отдавать родине Майдана людей из страны, которая против любых Майданов, чтобы избежать Майдана у себя…

- Да, это странно. Но абсурд ситуации таков, что анализировать это с точки зрения нормальной логики нельзя. Если верны утечки, которые идут от журналиста Гордона по поводу его интервью с Лукашенко, то в нем есть вообще удивительные вещи. Например, якобы там есть диалог с министром обороны и фраза «не кажется, что вы с Украиной заигрались»? И будто бы ответ «кажется»... Ну не смешно ли? Это как оценивать? Какие слова использовать: цирк, представление?

- Что конечной целью является?

- Конечно, сохранение власти. Когда ставится знак равенства - я и есть Белоруссия. Если я уйду — ее не будет.

- Генпрокуроры России и Украины полетят в Минск чтобы решить вопрос с 33 задержанными?

- Украинская генпрокурор, может, и полетит. Но меня не покидает ощущение, что вся эта игра закончится во вторник, 11 августа. Дым рассеется, и он вернет всех на землю.

- Все останутся при своих?

- Не может все остаться по-прежнему. Выступая перед своей публикой, которая ему дружно хлопала, Лукашенко упомянул, что «мы последние настоящие союзники России» - и ей деваться некуда. И при всех обстоятельствах нынешний глава соседней страны — лучший для России из остальных возможных вариантов. И потому можно что угодно говорить и как угодно топтаться. Идти ва-банк.

- Ради власти?

- Чтобы не допустить массового Майдана. И понимая, что для России даже такой лидер лучше, чем лидеры прозападные, проамериканские. А на минский процесс - вообще плевать.

Лукашенко все ставит на доску, предполагая, что он — лучше, чем другие.

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