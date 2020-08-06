Губернатор Забайкалья запретил властям Читы принимать халтуру в виде плохо отремонтированных дорог

Александр Осипов инспектирует ход ремонтных работ на дорогах Читы. Фото: пресс-служба Правительства Забайкальского края

Такое решение глава Забайкальского края принял в ходе осмотра ремонта дорог в Чите 5 августа. Александр Осипов остался крайне недоволен тем, как в Чите обстоят дела на некоторых объектах города. Он поручил применять все возможные штрафные санкции к подрядчикам при некачественном выполнении работ и потребовал от властей города не принимать халтуру.

Александр Осипов осмотрел ремонт дорог по улицам Гончарова, Верхнеудинская, Шилова, Таежная, а также улично-дорожной сети перекрестка улиц Костюшко-Григоровича и Журавлева.

Качество ремонта губернатора рассердило. Фото: пресс-служба Правительства Забайкальского края

«Сегодня мы смотрели объекты, которые скоро сдадут. И что мы на них увидели? Мягко говоря, некорректную организацию работы. Непонятно как выполняли съезды, заезды, примыкания, водоотводы и многое другое. Настаиваю на том, что подрядчики должны скорректировать работу. Тех, кто не будет соблюдать качественный стандарты при выполнении дорожных работ, требую нещадно штрафовать и вносить в черный список, как недобросовестных исполнителей. Городским властям запрещаю принимать некачественную работу. Задача заказчика – принять объекты, которые будут служить годами», - сказал Александр Осипов.

Халтурщиков будут штрафовать. Фото: пресс-служба Правительства Забайкальского края

Напомним, Забайкальский край в 2020 году получит дополнительно 223 млн рублей на восстановление дорожного хозяйства по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Средства будут направлены на контрактацию объектов, которые планируется отремонтировать в следующем году.