Онлайн-кинотеатр IVI и дизайн-завод “Флакон” откроют drive-in кинотеатр «Кинофлакон IVI»

Программа показов, собранная кинокритиком Алисой Таежной, включает зрительские хиты и признанную классику, фестивальные премьеры и авторское кино, мелодрамы и фильмов ужасов, а также концертные видео. Для зрителей по всей России будет предусмотрена возможность просмотра кинопрограммы фестиваля в специальном разделе на IVI.

«Кинофлакон IVI» проработает каждый день до конца октября на территории дизайн-завода «Флакон»: первый сеанс стартует в 21:00, последний — в полночь.

«Кинофлакон IVI» откроет премьера английского документального фильма о самом известном в мире уличном художнике – Бэнкси. Фильмы о нем выходят редко, но всегда вовремя – когда людям нужно напомнить о свободе передвижения, мысли и творчества. Таким напоминанием сразу после карантина станет лента Элио Эспана «Banksy: расцвет нелегального искусства». Купить билет на премьеру можно по ссылке.

Официальный прокат фильма кинокомпанией «Пионер» начнется позже – 20 августа.

В первые недели работы будут показаны классические фильмы и зрительские хиты: «Патерсон» (Джармуш), «Конформист» (Бертолуччи), «Мамочка» (Долан), «Портрет девушки в огне» (Сьямма), «Середина 90-х» (Хилл), «Дом, который построил Джек» (Триер), «Служанка» (Чхан-ук), «Аритмия» (Хлебников) и «Шоссе в никуда» (Линч) и др. Большую часть фильмов программы можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре IVI.

Программу дополнят две спецпрограммы:

— «Полночь» — классические и новейшие триллеры и хорроры для ночных показов.

— «Лето любви» — романтические фильмы об отношениях, страсти и соблазне.

Фестивальные показы и премьеры будут анонсированы дополнительно на сайте кинотеатра. Программу также дополнят музыкальные события, которые будут объявлены позднее.

Алиса Таежная, куратор программы «Кинофлакона IVI»: «Летний драйв-ин — это не просто место, где смотришь кино: это всегда компания, тёплый вечер и разговор с друзьями на несколько часов. Я росла на замечательных американских фильмах, в которых драйв-ин — место действия и встречи, главное занятие вечера и замечательная привычка тёплого времени года, которой в нашей стране, к сожалению, никогда не было. Кинотеатр под открытым небом — решение для смутного переходного времени, когда нам нужно много свежего воздуха и хочется смотреть кино вместе: этим летом мы будем заново учиться сближаться. »

«Кинофлакон IVI» занимает всю заднюю парковку «Флакона», специально для показов здесь был установлен большой экран — 16х7 метров. Зрительный зал разделён на несколько зон: для гостей на автомобилях и лаунж-зоны для зрителей без машин с удобной верандой на месте бассейна, шезлонгами и балконом. В каждом пространстве есть собственный бар. Звук будет раздаваться по специальной FM-волне, которую нужно будет поймать гостю с собственным автомобилем; зритель без авто получит беспроводные наушники. В холодные и пасмурные дни гости смогут воспользоваться дождевиками и пледами. Зал «Кинофлакона IVI» рассчитан на 210 человек.

Стоимость билета на сеанс — 1000 рублей\место для авто, 500 рублей — шезлонг, место на балконе или в баре.