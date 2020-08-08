Радио «Комсомольская правда» и сайт kp.ru снова объявляют о музыкальном марафоне!

Друзья, 9 августа с 10:00 до 14:00 (мск.) в эфире радиостанции «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru все вместе отметим День строителя! Исполним для строителей если не оду, которой они по праву заслуживают, то хотя бы небольшой концерт, и скажем им, что значит для нас их труд.

Строители внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне, часто на голом месте в считаные недели возводя стратегически важные объекты, заводы-гиганты и оборонительные сооружения. Не меньше их заслуга и в восстановлении разоренной и разрушенной страны в последующий послевоенный период. Возрождали города, международными комиссиями признанные невозможными для восстановления. Строили Магнитку, Атоммаш и Днепрогэс!

И сегодня каждый из нас рад стенам родного дома, который тоже кто-то строил!

В 1955 году Президиум Верховного Совета СССР признал социально значимую роль работников строительной отрасли и учредил профессиональный праздник - День строителя, который с тех пор и отмечается в одно из воскресений августа.

Радиомарафон «КП» проходит при поддержке целого ряда ведущих отечественных строительных компаний.

Это финансовый институт развития жилищной сферы ДОМ. РФ. Институт развивает направления, которые позволяют создавать выгодные условия покупки жилья, формировать цивилизованный рынок аренды и развивать городскую среду.

Группа компаний «Инград» — ТОП-5 застройщиков по объему текущего строительства в России. Компания предлагает не просто жильё, а формирует новый образ жизни, ведь в центре ее концепции — живой человек, а не холодный бетон и квадратные метры.

Помимо любимых и прославленных музыкантов, в студии «КП» ожидаются почетные гости: Владимир Якушев — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, а также представители региональных департаментов от Камчатки до Калининграда.

Также к поздравлениям присоединятся:

ГК КОРТРОС — девелопер федерального уровня;

Мостострой-11 — одна из крупнейших в России диверсифицированных компаний строительной отрасли;

«ИНТЕКО» — одна из старейших девелоперских компаний страны, работает на рынке недвижимости Москвы и регионов 20 лет;

Группа «Эталон» — 32 года на рынке недвижимости.

Наверняка мы услышим много интересного! И, конечно, будем наслаждаться живыми выступлениями музыкальных коллективов - ведь, как известно, нам «песня строить и жить помогает!»

Итак, отметим юбилейный профессиональный праздник строителей вместе с Радио «Комсомольская правда», на сайте kp.ru и radiokp.ru, где марафон будет транслироваться в режиме реального времени.

Настраивайтесь на нужную, праздничную и жизнеутверждающую волну - волну эфира радиостанции «Комсомольская правда»!