В конкурсе на создание интернет-контента для молодежи победили 85 проектов

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Молодежные проекты отобраны из 422 заявок, поступивших на конкурс в категориях «Видеоконтент», «Проекты в блогосфере», «Игры и ПО», «Спецпроекты в интернет-СМИ». После многоэтапной экспертизы наблюдательный совет конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета» под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко утвердил победителей.

В экспертизе участвовал сотрудники телекомпаний, информационных агентств и интернет-СМИ, профессиональных гильдий, российских аудиовизуальных сервисов, творческих союзов, разработчики видеоигр, продюсеры, режиссеры, члены общественных организаций и вузов, блогеры. А в методике отбора учитывались лучшие практики Фонда президентских грантов.

Это уже второй отбор заявок в этом году.

- Жюри отобрало на 20 проектов больше, чем было в первую волну конкурса. Кроме того, в этот раз у нас очень сильная региональная составляющая:40 проектов будут реализованы в субъектах.Искренне надеемся, что в условиях кризиса наша поддержка станет подспорьем для небольших студий и производителей контента,— прокомментировал итоги второй волны генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин.

Он рассказал о тематике и форматах проектов. Например, будет создан контент, который поможет государству бороться с деструктивными течениями в молодежной среде. Один из проектов – это архитектурный конкурс достопримечательностей России в игре-песочнице «Майнкрафт», который будет транслироваться на Twitch. Шесть проектов в формате подкастов посвящены разным темам: от роли российских изобретателей в создании интернета и профессиях будущего до взгляда иностранцев на Россию, ее традиции и культуру. Будут и сериалы, в частности, по мотивам повести фантаста Олега Дивова «Молодые и сильные выживут». Ряд проектов – о Великой Отечественной войне и в набирающем популярность формате молодежных дебатов.