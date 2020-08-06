Отдых в Турции во время коронавируса: инструкция по применению

Три миллиона россиян успеют отдохнуть в Турции до конца года, по прогнозам экспертов Фото: Shutterstock

Кому совсем уж не терпелось в Турцию – те уже там. С 1 августа из России летают самолеты в Стамбул, по несколько рейсов в день. А через Стамбул - и на морские курорты.

ВМЕСТО 40 ГОРОДОВ – ВСЕГО ТРИ

Но все же счастье для любителей анталийских пляжей и анатолийских сладостей наступит 10 августа. С этого дня разрешены полеты в курортные аэропорты: Анталью, Бодрум и Даламан. Будут и регулярные рейсы, и чартеры. Множества авиакомпаний - "Аэрофлота", "России", S7, "Уральских авиалиний", Azur Air, Nordwind, Red Wings, "Турецких авиалиний"... В том числе и на гигантских лайнерах, вмещающих более 500 пассажиров.

Загвоздка в том, что международное авиасообщение пока возможно лишь из трех городов России: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. А прошлым летом прямые чартеры в Турцию были из 40 с лишним аэропортов! Конечно, лететь прямиком из дома удобнее. Так что сейчас часть отпускников наверняка откажется от долгожданной Турции. Делать крюк через Москву или Питер готовы не все — это и дольше, и дороже.

Туроператоры и авиакомпании выкручиваются. Azur Air, например, организовала специальные рейсы в Москву из Новосибирска, Уфы, Казани, Самары и Екатеринбурга. Расписание составлено таким образом, чтобы стыковка с рейсами Azur Air в Турцию была удобной - не больше 3 часов. И в одном столичном аэропорту, “Внуково”.

Туроператор "Пегас Туристик" предлагает турпакеты, в которые уже входит стыковочный рейс - через Москву (для жителей 29 регионов) или Санкт-Петербург (для вылетающих из Архангельска и Мурманска).

Azur Air организовала специальные рейсы в Москву из Новосибирска, Уфы, Казани, Самары и Екатеринбурга Фото: Мария ЛЕНЦ

ЛЕТО БУДЕТ ДО НОЯБРЯ

Чартеры запланированы до середины ноября – купаться в Турции, к счастью, можно до поздней осени. В этом году особенно актуально, раз уж сезон начинается лишь на излете календарного лета.

- Туры бронируют как на ближайшие дни в августе, так и на сентябрь, и октябрь, - поделилась с “КП” PR-директор “Интуриста” Дарья Домостроева.

- Самый большой спрос на заезды в первую неделю полетов - с 10 по 17 августа. Много туров покупают на конец августа. При этом глубина бронирования достигает ноября, - рассказала пресс-секретарь Tez Tour Светлана Баранова.

КАК ТАМ С КОРОНАВИРУСОМ?

С начала пандемии в Турции зафиксировано около 236 тысяч случаев. За сутки 4 августа заболели 1083 человека, 5 августа – 1178.

Впрочем, в турецком Минздраве успокаивают туристов: почти все случаи в крупных городах (Анкаре, Стамбуле, Конье и т.д.), а не на курортах. В провинции Анталья и всем Средиземноморском регионе за последнюю неделю всего у 59 человек диагностирован коронавирус.

Анализ на коронавирус для поездки в Турцию делать не нужно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК ВСЕ ПРОШЛО У ПЕРВОПРОХОДЦЕВ?

Без проблем!

- Пока туристы летят только в Стамбул. Все добрались благополучно, информации, что кого-то направили на лечение с коронавирусной инфекцией, не поступало, - порадовала Дарья Домостроева.

- О проблемах с прохождением границы или соблюдением санитарных норм не слышно. Все туристы были проинформированы о новых правилах авиаперелета и размещения в отелях Турции, и каких-либо вопросов по прилету не возникало, - подтверждают в компании Tez Tour.

НУЖНЫ ЛИ СПРАВКИ ИЛИ ЕЩЕ КАКИЕ-ТО БУМАГИ

Анализ на коронавирус для поездки в Турцию делать не нужно. Никакие справки об эпидокружении, как в российских санаториях, тоже не просят – ни на границе, ни в отеле. В полете надо будет заполнить анкету для турецкого Минздрава, указав паспортные данные, телефон, адрес проживания в Турции и номер места в салоне самолета.

На обратном пути перед регистрацией на рейс придется заполнить анкету на Госуслугах, еще одну – уже на бумаге, в самолете. А в течение 72 часов после возвращения в Россию сдать ПЦР-тест на Covid-19 и загрузить результат на Госуслуги.

На территории отелей ношение масок не является обязательным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тест при желании можно сделать в любом из московских аэропортов или в лаборатории рядом с домом.

Еще вариант – тест в турецком аэропорту, там он стоит 30 евро. Возможно, у туристов будет возможность сдать анализ даже в отеле, перед выездом.

В аэропортах и самолетах обязательны маски.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ЛИ МАСКИ

- В Турции маски нужно носить во всех местах массового скопления людей, для туристов это в первую очередь аэропорт, - напоминает Светлана Баранова. - На территории отелей ношение масок не является обязательным.

ЕСТЬ ЛИ ЭКСКУРСИИ

Может, в автобусах рассаживают через полтора метра? Или вовсе отменили групповые экскурсии?

- Экскурсии и круизы в Турции проводятся в штатном режиме. Для круизных катеров, яхт и других судов действует ограничение по загрузке - максимум до 50%. Остальные экскурсии проводятся как обычно. Гиды и водители перед каждой поездкой проходит медицинский осмотр, обязательно носят маски. Экскурсионные и трансферные автобусы оборудованы дезинфекторами, а также ежедневно проходят санитарную обработку, - рассказали подробности в Tez Tour.

ЦИФРЫ

3 - 3, 5 миллиона россиян успеют отдохнуть в Турции до конца года, по прогнозам экспертов. Вдвое меньше, чем в 2019 году - тогда турпоток взлетел до рекордных 7 миллионов поездок.

322 тысячи россиян побывали в Турции в первом полугодии 2020 года – это на 88% меньше, чем с января по июнь прошлого года (это данные Министерства культуры и туризма Турции). kseЧто неудивительно: с конца марта границы были закрыты, самолеты не летали.

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