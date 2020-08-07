Загоревшая Анна Нетребко в облегающих мини-шортах показала свою красоту

Анна Нетребко Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Анна Нетребко не только обладательница роскошного голоса, но и очень красивая женщина. Уроженка Кубани может похвастаться пышным бюстом и длинными ногами. На сцене - она прима в платьях в пол, а в жизни похожа на юную девушку. В летнюю пору оперная певица обожает носить топы и шорты, чем несказанно радует поклонников.

Анна Нетребко вместе с супругом Юсифом Эйвазовым несколько дней назад приехала в Италию на гастроли. 48-летняя знаменитость в свободное от концертов и репетиций время успевает не только осмотреть достопримечательности и познакомиться с местной культурой, но и позаниматься спортом.

Оперная прима разместила в блоге фото и видео процесса. Она предстала перед публикой в белых обтягивающих мини-шортах и изумрудном топе, показав всю свою женскую красоту. Эффектный наряд отлично подчеркнул шоколадный загар артистки.

Подписчики немедленно стали обсуждать изменения в фигуре Анны. Однако на все разговоры мировая знаменитость ответила, что она не худела, не худеет и худеть не планирует. Она напомнила, что ее не волнует стройность. Нетребко носит одежду одного размера уже десять лет.

"Я не похудела ни на грамм, сколько можно писать. И никакого труда и никаких диет", - парировала она. А спортом занимается "три раза в год".

Зато охотно поддерживает 43-летнего супруга во время тренировки. Он в отличие от Нетребко за последний год очень сильно похудел и построил атлетичное тело в спортзале.

Напомним, Анне Нетребко рукоплещет весь мир, ее принимают лучшие оперные театры, а сотни тысяч поклонников следят за жизнью кумира в соцсетях. Те, кто бывал на ее концертах, помнят об этом всю жизнь. Говорят, энергетика, исходящая от примы, буквально сбивает с ног. Сама звезда не раз признавалась, что черпает свои силы из семьи. Она шесть лет счастлива в браке с тенором Юсифом Эйвазовым. Пара вместе воспитывает сына артистки от первого брака.