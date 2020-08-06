"Получит лет восемь": адвокат раскрыл план защиты Михаила Ефремова

Актер и его представители выбрали линию поведения "«я ничего не буду свидетельствовать против себя, потому что не помню» Фото: Иван МАКЕЕВ

Адвокат Леонид Ольшанский раскрыл план защиты Михаила Ефремова от колонии. По словам юриста, актер и его представители выбрали линию поведения "«я ничего не буду свидетельствовать против себя, потому что не помню»" по нескольким причинам.

На сегодняшний день общественности не было предоставлено видео, где все смогли бы убедиться, как Михаила Ефремова выводят из машины после ДТП в центре Москвы, в результате которого скончался водитель-курьер Серей Захаров. "Михаил Ефремов и его защита взяли концепцию: я был пьян и ничего не помню, поэтому был я за рулем или меня положили на заднее сиденье, или в меня вкололи наркотики, ничего не помню, поэтому не могу признавать свою вину", - констатировал Леонид Ольшанский.

По его словам, из множества линий поведения существует две главные. "Первая - это «я убил, изнасиловал, продался иностранной разведке или был за рулем. Глубоко раскаиваюсь, полностью признаюсь. А вот дальше у меня смягчающие обстоятельства - дети малые, мама пожилая, ордена, медали, дайте мне поменьше». И таки-дают, с учетом смягчающих обстоятельств", - рассказал юрист в эфире Радио "Комсомольская правда".

Вторая линия сводится к полному отрицанию. "Мне пистолет подложили, наркотики подсыпали, за рулем я не был, на иностранную разведку я не работаю, это мои научные исследования, и я ни в чем не виноват, а моя вина не доказана, поэтому давайте-ка на доследование", - уточнил адвокат.

Именно линия отрицания дает возможность неспешно принимать решения, неспешно делать важные заявления. "Ну, например, два дня домашнего ареста засчитываются как один день в колонии. Пустячок, но ведь это же можно подкопить на случай колонии", - уточнил Леонид Дмитриевич.

Говоря о стратегии, выработанной Эльманом Пашаевым и Михаилом Олеговичем, юрист предположил следующее: "Возможно, адвокат предложил подзащитному линию поведения, что он был действительно пьян. Это подтвердила экспертиза, там очень много было всяких промилле. А утверждает ее, как главный редактор статью, сам подзащитный".

Леонид Дмитриевич исключил затягивание судебного процесса. "Судья очень образованная, тактичная, хладнокровная. Она идет метр за метром, километр за километром по пути того, что называется судебный процесс. И все мы пришли к выводу, что за август месяц судебный процесс будет закончен", - подчеркнул он.

Юрист также спрогнозировал возможный срок для Ефремова: "Статья предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы. Как правило, аварийщикам дают не просто колонию, а колонию-поселение. Он получит лет восемь, по моему предположению, колонии-поселения".

Он также не исключил, что после приговора адвокаты будут делать все возможное, чтобы Михаил Олегович вышел по УДО. Но для этого актеру нужно будет отсидеть половину срока.