Государство и банки помогли предпринимателям во время пандемии

Преодолеть последствия пандемии коронавируса бизнесу помогают льготные кредиты Фото: Shutterstock

Одной из самых пострадавших сфер деятельности в период самоизоляции и жестких ограничений стали грузоперевозки.

- В первые дни введения нерабочего периода все как будто заблокировалось. Офис перестал работать, объем перевозок сократился вполовину, выручка тоже сильно уменьшилась, и о прибыли говорить не приходилось. Маршруты транспорта составлялись с учетом введенных в регионах ограничений. Сохранялась ситуация неопределенности, в которой трудно было думать о перспективах и планах, - вспоминает директор ООО "Транскомпани" из Набережных Челнов Вячеслав Кувшинов.

По его словам, главной задачей было сохранить коллектив. Этому отчасти способствовали перевозка продуктов питания, которая сохранилась почти в полном объеме, и обслуживание строительного сегмента: грузовики компании возили в столичный регион стройматериалы для оперативно строящихся больниц.

Однако этого было явно недостаточно для того, чтобы полностью выполнять обязательства перед поставщиками запчастей, горючего и ремонтниками. Компании пришлось прибегнуть к льготному кредитованию.

- С каждым днем ситуация становилась все нестабильнее, поэтому ВТБ нас реально спас, выдав кредит на пополнение оборотных средств и субсидировав зарплату в размере одного МРОТ на каждого сотрудника, - рассказывает Вячеслав Кувшинов, - Сейчас ситуация выправилась.

Конечно, по сравнению с прошлым годом эффективность работы заметно снизилась, и говорить об инвестициях в обновление парка преждевременно. Но перспективы я оцениваю позитивно: надеюсь, все выправится, и грузоперевозки оживут.

Так же смотрит в будущее в Курской области генеральный директор Щигровской перо-пуховой фабрики Михаил Николайчук.

- Не скажу, что сейчас все хорошо, так как некоторые наши покупатели видимо, не вышли на прежний уровень. Хотя появились и новые клиенты. Но, так или иначе, мы сохранили коллектив, своевременно платим зарплату и работаем в полную силу, как до пандемии, - рассказывает Михаил Николайчук.

А весной было непросто. Магазины закрылись, продажа одеял и подушек, которые производит фабрика, прекратилась. По словам директора, производство не останавливалось, но это была работа ради работы. Выручка упала примерно на 70%. При этом, несмотря на трудности, на фабрике освоили выпуск масок, которых в те дни катастрофически не хватало. Их передавали безвозмездно разным организациям.

И все же в мае было принято вынужденное решение перейти на 4-часовой рабочий день.

Этот шаг пришлось сделать из-за полной неизвестности, что будет дальше.

- Когда стало известно о мерах государственной поддержки, мы сразу обратились в ВТБ, потому что дальше ситуация становилась бы хуже. Если бы не льготный кредит, то на фабрике точно было бы сокращение, и сохранился бы 4-часовой рабочий день - потому что попросту не хватило бы средств на выплату зарплат, - говорит Михаил Николайчук, - Господдержка реально помогла не только нашему предприятию, но и многим другим, которые пострадали от пандемии.

Как сообщили в пресс-службе ВТБ, общий объем одобрений поддержки предпринимателей по различным программам, как государственных, так и собственных банка, составляет уже 433 млрд рублей. Это, действительно, значительная сумма, благодаря которой увереннее в будущее смотрят сейчас более тридцати двух тысяч предпринимателей.