Шли годы, а младенцев все путали и путали

Премьер в связи с летней порой на нашем ТВ мало. Нет их почти, премьер-то. А телеканал «Домашний» вдруг расщедрился и показал относительно свежее, но снятое до нашествия коронавируса «мыло» украинского производства. Фото: кадр из фильма

Премьер в связи с летней порой на нашем ТВ мало. Нет их почти, премьер-то. А телеканал «Домашний» вдруг расщедрился и показал относительно свежее, но снятое до нашествия коронавируса «мыло» украинского производства.

Сериал называется «Солнечный ноябрь», что не важно: точно так же его можно было бы обозвать «Лунным декабрем», «Парусом надежды» или «Роковой биркой». Последний вариант опасен тем, что может запомниться, а этого авторы таких произведений допустить не могут. Максимальная обезличенность помогает снимать очередные произведения на ту же тему, где путают девочек в роддомах, беременеют от одного, чтобы женить на себе другого, шантажируют женихов самоубийствами и страдают от ложных обвинений в воровстве.

У мужчин для такой обезличенности есть криминальные сериалы, где надо использовать либо фамилию полицейского, либо его прозвище или должность в штатном расписании. «Глухарь», «Дикий», «Балабол», «Карпов», «Шеф», «Дознаватель», «Купер». Это навскидку. Но все равно запоминается больше, чем «Солнечный ноябрь», согласитесь?

Ну а если ты включаешь женский сериал (нет-нет я никого не хочу оскорбить, но бывают в жизни человека и такие ситуации)… Так вот, если включаешь не сначала, разобраться в происходящем трудно только в первые 2 минуты. Поскольку там всегда есть штуки три красивые девушки «на выданье», надо выяснить, кто из них хорошая героиня. Вычисляется просто: у хорошей печальный светлый взгляд, у плохой – холодный и расчетливый. Плохая почти всегда красивее хорошей, умнее и успешнее, выше ростом, эффектней. Третья обычно орудие плохой, совершает глупости против хорошей.

Та, которая главная и за которую авторы предлагают «болеть», по ходу сериала обязательно сперва счастлива, потом она теряет Главную Любовь Своей Жизни, и ей приходится тяжело работать (желательно – официанткой или уборщицей). Затем ей надо начать умирать, но умирать медленно. Чтобы лежать такой бледной-бледной, смотреть в потолок и вопрошать: «Неужели только перед смертью человек начинает жизнь ценить?», а очереди скорбных родственников в это время будут безуспешно искать донора.

Предсказуемость – основное качество теленовелл, что российских, что украинских. Главная интрига: кого выберет девушка. Рядом же всегда пара красавцев, высоких и неплохо обеспеченных? У вас же тоже так, правда? И, конечно, положительные оба, и замуж зовут, и колечко на помолвку подарить пытаются. А она колечко одному вернет, от второго спрячется, и ну умирать-угасать и хлопать ресницами.

И подумалось мне: а ведь некоторое время они не смогут так снимать. Коронавирус уже лишил их возможности сделать запасы из «Солнечных ноябрей» или «Лунных декабрей». Для остального нужны сценарии, где даже на людей в противогазах было бы интересно смотреть. Картинка за окном статична и так, людям нужна, как говорят, «движуха», чтобы чувствовать себя существующими, энергичными, а не обернутыми в вату бездействия и ностальгии по тем временам, когда можно было поехать куда-нибудь, сходить в театр или кафе. Наконец, собраться на шашлыки и не бояться прохожего с кашлем. А каждый условный «Солнечный ноябрь» снимался в качестве снотворного, успокоительного. Или – тихого фона, когда моешь посуду, а у тебя на экране кто-то бубнит. По сути, это еще один слой ваты. Для уже двойной самоизоляции.