Александр Лукашенко: Считаю Путина старшим братом

Белорусский лидер сделал немало громких заявлений Фото: ТАСС

В более чем двухчасовой беседе с известным киевским интервьюером белорусский лидер сделал немало громких заявлений.

«КОЛЯ ОППОЗИЦИОННО НАСТРОЕН»

В частности, Дмитрий Гордон спросил о взаимоотношениях Александра Лукашенко с его младшим сыном, Николаем, десятиклассником лицея Белорусского госуниверситета, который не один год сопровождает отца во время большинства зарубежных официальных визитов.

- Хочу для Коли спокойной жизни. Не хочу, чтобы он занимался политикой. Хочу, чтобы он развивался, жил спокойно и не был президентом Беларуси. Он оппозиционно настроен к структуре власти вообще. Как любой молодой человек, которому скоро исполняется 16 лет, у него свое мировоззрение сформировавшееся. Своя система ценностей.

Кстати, Лукашенко признался, что именно Коля убедил его согласиться на интервью для YouTube-проекта Гордона…

«МАМА НЕ ХОТЕЛА, ЧТОБЫ Я ВСПОМИНАЛ ОБ ОТЦЕ»

Александр Лукашенко признался, что родного отца видел лишь раз в жизни.

- Не помню, чтобы мне было тяжело без отца. Безотцовщина после войны — это было естественно. Когда ты малыш, все растут в куче. Я смотрю на те времена — сравнивать с нынешними невозможно. На востоке Белоруссии, все жили бедно. Один раз я видел своего отца. Мы с мамой жили в деревне. Что осталось в памяти — очень высокий человек, за два метра. Пусть мама простит — она не хотела, чтобы я что-то говорил, вспоминал об отце. Она очень ревниво, жестоко меня опекала.

«КОРОНАВИРУС МНЕ ПОДКИНУЛИ»

Белорусский президент коснулся и темы пандемии, и того, как на нее реагировали в Белоруссии, где не стали вводить карантинные меры в отличие от других европейских стран.

- Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем. Но Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость в борьбе с вирусом. Я его перенес на ногах, бессимптомно.

«ЯНУКОВИЧУ ВСЕ ПРОСТИЛ»

Говоря об отношениях с соседними странами и с их бывшими и нынешними лидерами президент Белоруссии, в частности, сравнил себя с Виктором Януковичем.

- Сожалею о его судьбе. Отказался меня принимать в Чернобыле. Он закрывал пролет для моего самолета. А я его поддерживал во время Майдана. Я ему все расписал, как будет. Человек допустил слабину. Я Януковичу все простил. Мы с ним несколько раз созванивались. Особенно, когда у него сын погиб.

Виктор наивно открытый человек. Он мог рассказать то, что самому себе нельзя рассказывать во сне. Он в компании президентов мастер-класс по каратам давал.

Он не просил его приютить. Но я бы приютил.

«ГОРБАЧЕВ ПРИГЛАШАЛ НА УЗКИЕ СОВЕЩАНИЯ»

Себя президент Белоруссии считает профессиональным историком, и с точки зрения историка воспринимает судьбу СССР.

- Я настоящий патриотичный историк. Меня на истфаке так воспитали. Партия так готовила для себя кадры. Мозги промывали как следует. Меня нагрузили атеистической пропагандой — мне это потом помогло в жизни. Когда ко мне подошел патриарх Филарет, он тихо попросил: «Больше не говорите, что вы были атеистом». Но я не стою у иконы и не стучу лбом. Все мы верующие.

Я считал что СССР стабилизировал мир. Я часто встречался с Горбачевым. Был приглашен на узкие совещания. Он мне лично задавал вопросы: «Как вы снизу видите, если мы сделаем это так».

«ЕЛЬЦИН СЧИТАЛ СЕБЯ ВИНОВНЫМ ЗА РАЗВАЛ СОЮЗА»

Отношения с первым президентом России Лукашенко назвал хорошими:

- Если бы Ельцина отдельные кадры не сталкивали с того пути, по которому мы шли — мы могли бы сделать больше. Его обычно пичкали другой информацией. Помните провокацию с Шереметом на границе — когда он в заключении выступил: «Шеремета пусть отпустят». Но он сказал — а через минуту забыл. Но мы с ним были «на ты» по его требованию. Он искренен был. Ельцин не был сторонником развала Союза. Ему не нужно было разрушение. Они боролись за власть. Он был императором. И он считал себя виновным за распад Союза. Почему Ельцин выбрал в преемники Путина — я знаю, но говорить не буду.

«СЧИТАЮ ПУТИНА СТАРШИМ БРАТОМ»

Президент Белоруссии подробно ответил про отношения с российским коллегой

Путин обещает — правительство решает под другому. Прежнее — точно. Ведем переговоры по закупкам нефти. Ладно - по мировым будем закупать. Но платить премию вашим компаниям не будем. Путин поворачивается к правительству: «Ну он же прав по премиям?!». Но через сутки все вышло наоборот.

Когда Россия отказалась от баз на Кубе и во Вьетнаме, в Камрани, я приехал в Барвиху навестить Ельцина. Он бегает по коридору: «Зачем отказались, это же копейки!». А Наина меня дергает за руку — Саша, успокой его, у него же сердце больное.

Я люблю Питер. Приезжал туда. Сопровождал меня Путин. Когда он стал президентом, он мне напомнил.

Чем отличается Путин 2000 и Путин 2020 - он стал маститым руководителем. Тогда он был скорее хорошо воспитанным сотрудником КГБ. Он наблюдал за ситуацией. Никогда не лез на рожон. Выслушивал точки зрения. Оставлял за собой право подумать.

Путин человек — своеобразный. Он не похож на других. Он никому не доверяет. Мне этого не хватает. Нельзя быть открытым.

У нас есть напряжение определенное — мы оба сильные личности. Я искренне считаю его старшим братом. Мы можем и матюкнуться.

Он мне говорил: «Знаю, если на тебя надавить, все будет наоборот». Мы с ним абсолютно разные люди.

Путин никогда не будет президентом до 2036 года. Он не будет держаться посиневшими руками за власть. Найдет вариант, чтобы пришел человек, который продолжит тот путь, которым Россия идет сейчас.

«ЮЩЕНКО ЗАНЯЛСЯ МОЕЙ ГЕНЕАЛОГИЕЙ»

Про украинские корни и отношения с Украинцами Лукашенко тоже вспомнил.

- Когда Ющенко был президентом, он любил ковыряться в генеалогических древах. Я его спросил про свои корни, он сказал: это моя тема. Немножко украинцев не бывает. Мои предки с Украины. Я служил в погранвойсках на Западной Украине. Я очень люблю Украину. Она душевная.

Самые теплые отношения с Кучмой были. Я был желанным гостем у него в Крыму. Он привезет из Массандры вино. Сидели вдвоем на берегу запросто.

С Порошенко сейчас не общаемся. Он настоящий дипломат.

Володя (Зеленский) — хороший. Мне его жаль. Он рожден раскованным, умница, но человек приземленный, результат надо давать сейчас, а этого не может быть. У него не хватит времени. Он попал как кур вощип. Президентами не становятся. Президентами рождаются. Нет закваски — не появится.

НАТО ПРОСИЛО НЕ ПРИЗНАВАТЬ ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ

Лукашенко отметил и то, как относился к признанию кавказских республик.

- Ни о каких деньгах от Путина для признания Южной Осетии и Абхазии речь не шла. Когда заваруха началась — все в СНГ дрожали. Не хороший факт — оторвали кусок о Грузии. НАТОвцы нас в этот вопрос окунули, приехал Хавьер Солана. Говорит: «У нас есть просьба. Мы бы не хотели, чтобы вы признали Южную Осетию. Если вы признаете, наступит этот парад. За вами пойдут другие». Россия не наседала на нас: «Признайте!». Но через некоторое время встречаюсь в Сочи с Медведевым. Я ему: «Дмитрий Анатольевич, я признаю, а вы подписываете указ и гарантируете мне то и другое, в связи с отключением нас от системы СВИФТ». Мы не договорились.

«Я БЫ КРЫМ ЗАЩИЩАЛ»

Президент Белоруссии высказался и о Крыме:

- Я мог представить, что Крым уйдет. У вас не было власти. Не было сил. Вы бестолково относились к территории, безалаберно. Если бы у меня клочок земли — там бы легло уже тысячи человек. Крым, жемчужина. А вы не воевали. Что не было, пистолетов, автоматов, артиллерии? А вы спали. Я себя бы так не повел.

Я знаю, Крым могло сдать только руководство страны. Турчинов наймит Запада или руководитель страны?

«БАНДИТОВ ЗАДЕРЖАЛИ»

Лукашенко оценил ситуацию с 33 задержанными.

- Острый период, у нас бандитов этих задержали. Мы же получали информацию. Мы видели, с кем они связаны. Знаем, с кем созванивались, откуда получали команды. Чувствовали что жареным пахнет.

Я побывал во всех войсках спецназначения. В Бресте. В Витебске, в бригаде ВДВ. Только мы будем защищать свои границы

Лукашенко никуда не побежит. И мои дети не побегут. Бегут те, у кого карманы набиты. Ну побежал я куда? Ну даже в Китай. Другой климат. Другая страна. В Москве без денег делать нечего. Нет денег, чтобы сбежать и там жить как Янукович.

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