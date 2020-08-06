Александр Лукашенко: Вирус мне подкинули, кто - не скажу, чтобы не обижать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и украинский журналист Дмитрий Гордон Фото: ТАСС

Глава соседнего государства признал, что Белоруссия по особому справлялась с пандемией, и сам он перенес болезнь «на ногах»

- Мы никогда не отрицали коронавирус. Так было подано в СМИ. Как можно отрицать то, что есть на самом деле? Мы очень аккуратно к этому относились. Он у нас развивался аккуратно. Я знаю фамилию тех двоих, кто первыми завезли в республику.

Самое страшное в любой болезни — мозги. Как только поддался панике — ты покойник. Экскаваторами могилы роют и сопровождают дикими комментариями — мы же видели это.

Мы пошли другим, особым путем, тяжелейшим, как учили когда-то... Инфекционки сохранили. Вы ввели карантин, комендантский час. Это просто. Я белорусам сказала: вы этого хотите? Мы очаг окружали, госпитализировали.

Я не знал, что я заболел. У меня возможности не было подумать. Думал: не дай бог до парада заболею. Потом День независимости — господи, как мне День независимости пережить?

Путина я короновирусом заразить не мог.

Мы склоняемся к тому, что мне вирус подкинули, не стану говорить где, чтобы не обидеть людей. Чувствовал - что-то не то, но домашние заболели. Поехали в больницу, там женщина-диагност — так вы на ногах перенесли. А вот очажок. Я сказал: Не нагнетай обстановку. И пошел работать. Но назавтра хуже стало. Перепроверили. И сделали вывод: хвостом ударила, на излете. Вам нельзя ходить, мне говорили, ну меня за 4 дня и склепали.