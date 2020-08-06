Авербух и Лобачева одновременно начали новую жизнь: Илья женится, а Ирина бросила пить и разводится

Илья Авербух собрался жениться, а Ирина Лобачева разводится Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Илья Авербух и Ирина Лобачева в этом году могли бы отмечать серебряную свадьбу. Однако эта красивая пара давно не вместе: развелись тринадцать лет назад. В их жизни перемены всегда происходили синхронно, вот только у Ильи они чаще были со знаком «плюс», а у Ирины – со знаком «минус». Может теперь повезет начать новую счастливую жизнь. Пока Авербух развивал успешный бизнес - Лобачева пыталась найти любовь, лечилась в реабилитационном центре, избавляясь от зависимости. Лобачева три года назад привела в дом мужа, который младше нее на 16 лет, после чего сын переехал жить к отцу. Этим летом Ирина подала на развод, а Илья объявил о романе с актрисой, которая младше его на 21 год.

Новая Лобачева

В жизни Ирины Лобачевой было столько трагедий, что можно снимать многосерийную драму. Только после развода с Авербухом, Лобачева призналась, что у них мог бы родиться не только единственный сын, но и еще один ребенок. Ирина перед расставанием с Ильей пережила трагедию: «У меня случился выкидыш на третьем месяце беременности». Лобачева вскоре нашла утешение в объятиях актера Дмитрия Марьянова, с которым каталась в «Ледниковом периоде». Оба были в разводе, поэтому ездили отдыхать вчетвером: Лобачева с сыном Мартином, а Марьянов с наследником Даниилом. Тогда еще сын Лобачевой и Авербуха жил с Ириной. «Я испытывала серьезные чувства, но мы не стали проживать вместе»: рассказывала Лобачева о романе с Марьяновым, который ее бросил из-за чувств к молоденькой Ксении Бик. Но Лобачева не обиделась – они остались друзьями. И после смерти Марьянова именно Лобачева навещает старенького папу Марьянова, а Ксения Бик не общается со свекром из-за имущественных споров.

После расставания со знаменитым актером у Лобачевой случились две личных трагедии. Роман с предпринимателем Иваном через полтора года завершился трагически: мужчина умер - инфаркт. Следующий гражданский муж 45-летний Александр поскользнулся и выпал из окна квартиры Лобачевой на 14-м этаже на Большой Академической улице. Мужчина умер в больнице, это случилось в 2016-м, тогда Ирина и начала «запивать горе». Лобачева тяжело переживала это ЧП, поэтому и срыв был серьезный. Справившись с проблемой, Ирина не стала ничего скрывать и на ток-шоу «Пусть говорят» честно сказала: «Были проблемы с алкоголем - меня положили в центр...все прошло».

Скрин о судебном заседании по расторжению брака Ирины Лобачевой

Лобачева говорит, что справится с алкогольной зависимостью помогла спортивная закалка и характер. На катке Ирина встретила второго мужа – Ивана Третьякова, который старше ее сына всего на пятнадцать лет. Помогла начинающему тренеру – с появлением Лобачевой у Третьякова стало больше частных уроков, мастер-классов для начинающих фигуристов. На рекламных плакатах спортивных сборов в регионах имя серебряного призера Олимпиады Ирины Лобачевой стояло рядом с мастером спорта международного класса Иваном Третьяковым. Сначала пара жила гражданским браком, а три года назад поженились. Думали даже венчаться и заводить общего ребенка.

Когда Лобачева привела молодого мужа в дом, сын Мартин переехал жить к отцу, но с матерью прекрасно общается, часто встречается. Проблемы в отношениях Лобачевой и Третьякова начались прошлой осенью: Ирина призналась, что в ходе ссор муж ее порой поколачивал, а он отрицал рукоприкладство, обвиняя жену в употреблении алкоголя – мол, из-за этого все ссоры в семье. Однако окружение Лобачевой уверяет – она после реабилитационного центра не пьет. Ирина собиралась подавать на развод еще зимой, однако супруги помирились. Но после окончания карантина Лобачева все-таки подала заявление о расторжении брака с Третьяковым: об этом разводе первым сообщил сайт kp.ru. Мировая судья провела беседу, а на 11 августа назначена встреча пока еще супругов, и, скорее всего, случится расторжение брака. Если, конечно, Третьяков в очередной раз не вымолит прощения.

Личная жизнь у Лобачевой рушится, а вот с карьерой все в порядке – зимой на Первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске выступали и ее ученики.

Ирина Лобачева с мужем Иваном Третьяковым Фото: ВКонтакте

Бизнесмен Авербух

Ирина Лобачева одобряет выбор экс-мужем Ильей Авербухом невесты. Говорят, что 46-летний Авербух уже запланировал свадьбу с 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой.

Авербух жених очень состоятельный – он не только продюсирует телепроекты, ставит программы для фигуристов (к примеру, поставил короткую программу Евгении Медведевой для сезона 2019/20 и другие), но и управляет большой бизнес-империей. Илья Авербух первым начал делать ледовые шоу в России, собрав под своим крылом самых популярных в народе чемпионов. Старт был сложным, но уже в 2010-м Авербух оказался в рейтинге Forbes с годовым доходом $2,3 млн.

Авербух недавно рассказал нам в интервью: «Главная черта моей компании – работа круглый год, у меня более 250 выступлений в году в различных форматах. Чтобы создать такой бизнес надо 24 часа в сутки работать. У меня много различных проектов. К примеру, я выступал режиссером церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в 2018 году, открытия и закрытия Универсиады в Красноярске». У Авербуха давно уже есть проекты, не связанных с ледовыми представлениями. Конечно, как и у всех был временный простой из-за пандемии, но сейчас начинает наверстывать упущенное – скоро «Ледниковый период» и новые шоу.

Ирина Лобачева с Ильей Авербухом и Дмитрием Марьяновым на шоу «Ледниковый период». После развода с Авербухом, Лобачева встречалась с Марьяновым

Ну а с сыном Авербух лучшие друзья, Илья полгода назад так ответил на наш вопрос о том, хочет ли сын стать его преемником ледовом бизнесе: «Не могу сказать, что он хочет быть руководителем ледового шоу. Думаю, Мартину нравится, что папа сам принимает решения, руководит большим коллективом и все подобное в этом смысле. У него сейчас возраст становления и ему интересно все, главное, что Мартин растет хорошим, трудолюбивым парнем». Видимо в отца.