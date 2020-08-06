Мостовой прогнозирует вылет «Ювентуса» от «Лиона»: «Все знают, как играть, но не у всех получается»

Разобраться в Лиге Чемпионов после рестарта «Комсомолке» помог Александр «Царь» Мостовой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вслед за Лигой Европы на футбольные поля возвращается и Лига Чемпионов. Вынужденная остановка турнира произошла по ходу 1/8 финала, поэтому главный клубный футбольный турнир Европы стартует с четырёх ответных матчей 1/8.

Пандемия окончательно спутала все расклады. Разобраться в Лиге Чемпионов после рестарта «Комсомолке» помог Александр «Царь» Мостовой. Некоторые прогнозы от легендарного футболиста выглядят очень неожиданно.

Манчестер Сити - Реал Мадрид (2:1 - первый матч)

- Шансы 65 на 45 в пользу «Сити», потому что «Реалу» необходимо забивать как минимум два, чтоб проходить дальше. Ясно, что «Реал» это может сделать. Команда стала чемпионом, неплохо провела отрезок после карантина. Плюс, я вспоминаю первую игру - «Сити» просто повезло. Первый тайм там был с полным преимуществом «Реала». Другое дело в том, что прошло много времени. Сейчас не особенно понятно, кто в каком состоянии. «Реалу» нужно будет как можно скорее забивать этот важный гол. Но всё равно, мне кажется, что шансов больше у «Манчестер Сити».

Ювентус - Лион (0:1 - первый матч)

- Не всё так просто. Мы видели, что «Ювентус» последние матчи играл с какой-то опаской. У «Лиона» есть шанс, тем более у них есть первый выигранный матч. Они сейчас неплохо и с ПСЖ сыграли в финале кубка Франции. Не знаю, мне кажется, что «Лион» даже может пройти. Их задача - играть строго в обороне, не допускать ошибок и поплотнее играть с лидерами «Ювентуса». Все знают, как играть, но не у всех получается. «Ювентус» не впечатлил. Хорошо, что есть Роналду и Дибала, которые могут решить ситуацию.

Барселона - Наполи (1:1 - первый матч)

- Я надеюсь, что «Барселона» сможет выбить «Наполи» и пройти дальше, потому что последние два-три года «Барса» ужасно действовала в ответных поединках: с «Ливерпулем», с «Ромой». Так не может больше продолжаться, нужно извлекать уроки. 1:1 - неплохой результат против наполи. Иди, играй и выигрывай. Плюс, есть Лео Месси. От него очень многое зависит, и это с одной стороны хорошо, с другой - мешает. Футболисты не знают, что делать и ищут глазами Месси. Даже в плеяде с Хави и Иньестой искали Месси. К этому все привыкли: стоят, сигареты курят и ждут, что там будет. А бывают матчи, когда и у него не идёт игра, и сразу всё наружу вылезает.

Бавария - Челси (3:0 - первый матч)

- Мало шансов у «Челси». 3:0. «Бавария». Немцы очень сильны, они пройдут дальше. Что в таких случаях предпринять? Да а что тут сделать? Я играл в таких ситуациях, когда на тебя заведомо не ставят. Выходишь и думаешь: ну давайте, выжимает максимум. Получится - получится, нет - нет. Нужно забить быстрый гол. Была в «Сельте» ситуация: мы выиграли первый матч 3:0, к 10-ой минуте второго матча проигрывали 2:0, представляете? Два удара, два гола, и началась запара. Такое бывает. Я не удивлюсь, если будет очень крупный счёт, «Бавария» же тоже может забить.