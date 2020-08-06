Александр Лукашенко откровенно рассказал о сыне: Коля никогда не будет моим преемником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и украинский журналист Дмитрий Гордон Фото: ТАСС

В интервью Дмитрию Гордону глава Белоруссии признал, что его дети не хотят заниматься политикой.

- Старший сын вчера заезжал к матери в деревню. Не дай бог заболеет. Это же мать моих детей. Конечно, я поддерживаю отношения. Да, я практически не бываю там, дома. Но мама там же, в деревне похоронена. И к теще на кладбище хожу. Если бы не теща - я бы никогда не был президентом. С ее дочерью я со школы дружил. Она второй матерью для меня была, ее два года как не стало.

Проблема отцов и детей знакома. Сын Коля у меня оппозиционно настроенный. Он видит и другую жизнь. Несмотря что молодой, он разбирается во всем. Ему лапшу не повесишь, он и критикует, если что-то.

Старший Виктор с Колей общается постоянно. У старшего характер от матери, он помягче. А Коля кремень как отец. Он особенный ребенок, таких в мире больше нет. Господь наделил его нормальными мозгами. Он спортсмен, прекрасно играет на фортепиано. Он уже на 5 сантиметров выше меня. У него нет мании величия. Там поможет, тут поднесет. Я этого не добивался — это благодаря господу. Он боится сделать что-то не так, чтобы про отца не то сказали.

Вообще, моя семья не требует никаких затрат особых. У нас это закон — они не должны распальцованные ходить.

Средний спортом занимается. Старший в Национальном олимпийском комитете - но говорит: нет, я не хочу на госслужбу.

Коля мой никогда не будет преемником. Я не хочу. Иногда заходит разговор. Но он поездил со мной в предвыборной компании, побывал на встречах. Я с активом встречался — он другим стал ребенком. Он взрослел и видел всю эту кухню. Эту грязь — и... нет, ни в коем случае.

Для него химия и биология — это все. Он в деревенской школе выучил иностранный язык. В Китае была встреча с новым президентом Пакистана — а пакистанский английский это кошмар, и Коля начал мне переводить. Потом подходит профессиональный переводчик из МИДа, у него глаза на лоб: Я не очень понимаю, а Коля все понял.

Он может придти, на колени сесть. Я его вынянчил из под плинтуса. Это самое родное, что у меня сегодня есть. У нас самые близкие отношения.

Да, и Путин тепло очень относится к Коле. Он же вырос у него на глазах.

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