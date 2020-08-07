Ювентус - Лион 7 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу

26 февраля, почти полгода назад, "Лион" у себя дома сенсационно победил "Ювентус" в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов 1:0. И вот теперь - ответная игра на поле туринского клуба. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ювентус - Лион 7 августа 2020.

Статистика личных встреч Ювентус - Лион 7 августа 2020

Трижды команды играли между собой и пока что у них - полный паритет. "Ювентус" выиграл 1 матч 18 октября 2016 года 1:0, потом была ничья 1:1. А в начале 2020 года "Лион" победил 1:0.

Прогнозы букмекеров на матч Ювентус - Лион 7 августа 2020

У "Ювентуса" - больше шансов на победу.

Прогноз на матч Ювентус - Лион 7 августа 2020

"Ювентус" добьется победы.

Составы команд на матч Ювентус - Лион 7 августа 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Ювентус - Лион 7 августа 2020

Матч Ювентус - Лион 7 августа 2020 года в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Ювентус - Лион 7 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча Ювентус - Лион можно будет посмотреть с 21:45 на канале "Матч! Футбол 1".

Трансляция матча Ювентус - Лион 7 августа 2020

Трансляция матча Ювентус - Лион 7 августа и начнется в 21:45 на канале "Матч! Футбол 1".