Несладкая парочка

Эти блюда идеально соответствуют летней погоде и летнему настроению. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В том числе и потому, что навевают приятные воспоминания о временно (будем надеяться) недоступных каникулах на Средиземноморье.

Про нашу любимую закуску из баклажанов - бабагануш - мы и так уже все знаем, верно? Запекаем баклажаны целиком в духовке, пару раз перевернув. Время зависит от размеров плода. Верный признак готовности - обуглившаяся и потрескавшаяся кожица. Стало быть, мякоть внутри уже мягкая, чего мы от нее, собственно, и добивались.

Эту самую мякоть, когда баклажаны остынут, мы хорошенько измельчим ножом (никаких блендеров, я вас умоляю), добавим немного толченого чеснока. Дальше, как известно, мы должны это перемешать с тахинной пастой, так? Но мы поступим иначе, мы возьмем другую пасту - урбеч. Ее делают на Северном Кавказе из толченых орехов, кунжута или косточек абрикосов. Смешиваем урбеч с мякотью баклажанов, добавляем немного соли, поливаем сверху оливковым маслом и получаем бабагануш, но с интересным кавказским привкусом.

Тут же переходим к приготовлению «греческих сигар». Тесто фило нарезаем ровными квадратами примерно 15 на 15 сантиметров. Готовим начинку: разминаем сыр фету и смешиваем с очень мелко нарезанной мятой. Каждый кусочек теста смазываем изнутри взбитым яйцом (или растопленным маслом), кладем столовую ложку сырной смеси, сворачиваем трубочкой. На полпути останавливаемся, загибаем края внутрь и продолжаем сворачивать. Быстро обжариваем в растительном масле. Даем слегка остыть. В руки берем с таким видом, будто это и правда дорогая сигара, слегка наслаждаемся ароматом и начинаем есть. Периодически отвлекаясь на бабагануш.

Ура, у нас каникулы.