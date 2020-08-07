Пьющий муж: бросать или спасать?

В России полно женщин, которые открыто признаются, что несут свой крест и жертвует карьерой и молодостью во имя семьи. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

История, рассказанная 39-летней читательницей Татьяной, довольно типична. Во время карантина ее муж потерял работу и начал пить. Сказать честно, выпивал он всегда, но тут будто сорвался с катушек.

Стала «алкопозитивной женой»

Татьяне повезло - она смогла работать удаленно и пандемия никак не отразилась на ее зарплате, а вот на личной жизни она сказалась самым плачевным образом.

- Я все еще люблю мужа и мне жаль, что он так быстро опустил руки и сдался, но терпеть постоянный запах алкоголя от него больше нет сил, - рассказала Татьяна. - Он очень интересный, начитанный человек, настоящий эрудит, и он достоен большего в жизни, чем спиваться на диване, но я ничего не могу поделать.

Начитавшись психологических журналов, женщина даже пробовала выпивать вместе с благоверным, быть, так сказать, алкопозитивной женой. Сообщалось о последних исследованиях: мол, пары, употребляющие вместе алкоголь, реже ссорятся, а их проблемы в буквальном смысле устаканиваются. Но такой вид борьбы за семейное счастье не помог.

Новая любовь - это предательство

За считаные месяцы ее бодрый и активный 40-летний супруг превратился в безвольное существо, не способное даже мусор за собой убрать. Как говорят, превратился из обеспеченного человека в обеЗпеченного. Татьяна от переживаний пошла в группу психологической поддержки, чтобы понять, стоит ли ей терпеть супруга-выпивоху или лучше немедленно развестись.

- Меня будто разрывает на части: с одной стороны, я хочу спасти наш брак и вернуть мужа к нормальной жизни, с другой - я настолько устала, что иногда думаю, что лучше будет закончить эти болезненные отношения. Лечиться он не хочет, говорит, что справится сам, но вот уже 5 месяцев я не помню его трезвым. Он еще умудряется шутить, говорит, что создал состояние своими руками, имея в виду состояние алкогольного опьянения.

Еще одной неожиданностью стало то, что в группе поддержки Татьяна познакомилась с симпатичным мужчиной Константином, который стал проявлять к ней интерес.

- У Кости два года назад погибла жена, и ему было трудно создавать новые отношения, - призналась Таня. - У нас обоих дети 13 и 14 лет, много общих тем, мы начали переписываться, пару раз ходили в кафе. Я вижу, что нравлюсь ему, да и он мне очень симпатичен. Но углубляться в эти отношения боюсь, это будет предательством по отношению к мужу, который серьезно болен.

Быть жертвой удобно

Друзья Татьяны в один голос говорят, что мужу она уже ничем не поможет и нужно думать о своем будущем. А Константин - серьезный человек, предприниматель, с квартирой и дачей. Словом, завидный жених. Но Татьяна стоит на своем: ее законный супруг никогда не предал бы ее в тяжелой ситуации, ведь алкоголизм - это такой же недуг, как любой другой.

- Я часто думаю, что если бы со мной, не дай бог, случилось что-то нехорошее и муж бросил бы меня в беде, нашел себе другую? - размышляет вслух Татьяна. - Мы же давали друг другу клятву верности, и я не хочу эту клятву нарушать. Я часто вспоминаю счастливые моменты нашей жизни и то, как нам было хорошо. С другой стороны, боюсь за жизнь дочери-подростка, ведь в пьяном виде он неадекватен и может быть агрессивным...

Не исключено, что в сознании Татьяны живет стереотип: «Мне уже под сорок, кто меня с ребенком возьмет, уж лучше такой, чем никакой. И именно из-за страха потерять ту хрупкую стабильность, которая у нее пока есть, она будет еще несколько лет терпеть выходки супруга.

Возможно также, что ей самой удобно быть в положении жертвы обстоятельств: в периоды прояснения сознания пьющий партнер одаривает ее словами нежности, клянется в любви до гроба, а в остальное время она с упоением его спасает, чувствуя себя почти героиней. Кажется, не будет в ее жизни супруга-алкоголика - и заняться-то станет нечем!

Хорошие мужчины скучны

Из-за пьющего мужа Татьяна почти перестала заниматься собой: ей больше некуда ходить в новых платьях и с прической, она не приглашает в гости друзей. Квартира напоминает лазарет с одним-единственным пациентом, а их с дочкой жизнь полностью подчинена его состоянию.

- Мы радуемся, когда муж засыпает, - говорит Таня. - Тогда можно посмотреть кино или спокойно поужинать. У моих соседок тоже пьющие мужья, может, это наша национальная черта такая?

В России полно женщин, которые открыто признаются, что несут свой крест и жертвует карьерой и молодостью во имя семьи. Так уж повелось, что нам близок мученический путь. Именно поэтому хорошие мужчины, такие, как Константин, кажутся скучными, неинтересными, рядом с ними нет ощущения драматизма.