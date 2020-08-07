Устойчивая потребность. Совместная работа для увеличения темпов развития

Минэкономразвития создаст и будет координировать межведомственную рабочую группу для привлечения внебюджетных инвестиций в национальные проекты в области устойчивого развития. Проект соответствующего распоряжения был внесен в Правительство РФ. Участники группы займутся разработкой критериев и требований для верификации проектов, а также создадут дорожную карту стимулирующих мер для создания инструментов финансирования устойчивого развития. В состав органа войдут представители исполнительной власти, Банка России, институтов развития, бизнеса и профессионального сообщества.

«В настоящий момент в мире наблюдается бум устойчивого развития – подхода, основанного на учете факторов ESG (окружающая среда, социальные и управленческие факторы). Ожидается, что к концу 2020 года только общий объём рынка ESG-облигаций достигнет 1 триллиона долларов США. Минэкономразвития постоянно поддерживает проекты, направленные на устойчивое развитие, в стране, однако в настоящее время за неимением российских подходов они основаны на международных стандартах. Пришло время подойти к решению вопроса комплексно» - заявил замминистра экономического развития Илья Торосов.

В соответствии с отраслевым регистром РСПП, 194 крупнейшие российские компании на постоянной основе представляют отчеты о деятельности в области устойчивого развития, социальной ответственности и защите окружающей среды. Вся совокупность таких проектов включена в плановые активности Минприроды, Минтранса, Минстроя, Минпрома, Минэнерго, Минфина, Банка России и ряда других профильных и экспертных организаций и нашла свое отражение в добровольном национальном обзоре достижения целей устойчивого развития (ЦУР) в России. Обзор был представлен в ООН и содержит в себе ряд лучших корпоративных практик, реализуемых, например, ФосАгро, «Сахалин Энерджи» и «Филип Моррис Интернэшнл».

«Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) недавно представила отчет о деятельности в области устойчивого развития в России за 2019 год, подготовленный в соответствии со Стандартами глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative Standards, GRI) и прошедший общественное заверение Советом РСПП.

Документ отражает всю совокупность социальных проектов компании, деятельность по защите окружающей среды, а также промежуточные результаты деловой трансформации. В добровольный национальный обзор достижения ЦУР ООН была включена корпоративная социальная программа ««СТАТУС: ОНЛАЙН», направленная на повышение компьютерной грамотности».

«Устойчивое развитие является частью бизнес-стратегии компании в России и сфокусировано на четырех направлениях, прочно связанных с концепцией «Будущее без сигаретного дыма»: трансформация бизнеса в сторону альтернативных менее вредных продуктов для совершеннолетних курильщиков, продвижение эффективной работы, вклад в решение социально значимых вопросов и снижение воздействия на окружающую среду», заявил Ашок Рам Мохан, президент аффилированных компаний ФМИ в России и Беларуси.

По итогам 2019 года количество совершеннолетних пользователей разработанной компанией электронной системы нагревания табака превысило 2.5 млн человек. В соответствии с отчетом, более 70% из них совершили полный переход, отказавшись от обычных сигарет.

«Более 15 лет назад наша компания начала инвестировать серьезные ресурсы в разработку продуктов с научно подтвержденным пониженным риском. Мы видим в этом возможность внести существенный вклад в решение проблемы общественного здоровья. После вывода этого продукта на российский рынок в 2015 году количество совершеннолетних курильщиков, отказывающихся от потребления обычных сигарет неуклонно растет», сообщил Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний ФМИ в России и Беларуси.

Один из крупнейших корпоративных налогоплательщиков, ФМИ действует в 100 городах страны и владеет двумя фабриками, расположенными в Ленинградской области и Краснодаре. Реализуя комплексную программу по борьбе с пандемией коронавируса, компания оказала прямую поддержку региональным Министерствам здравоохранения, учебным заведениям, волонтерским штабам и партнерским организациям. География проекта включила в себя Московскую, Ленинградскую, Воронежскую, Свердловскую и Челябинскую области, Краснодарский и Пермский края, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Пример ФМИ и других крупных игроков российского рынка указывает на готовность бизнеса к расширению партнерского сотрудничества для достижения устойчивого развития. Инициатива МЭР позволит включить корпоративный сектор в прозрачную инфраструктуру реализации приоритетных проектов, что может оказать значительную поддержку на пути достижения национальных целей развития до 2030 года.

В настоящий момент проект распоряжения о создании межведомственной рабочей группы по привлечению внебюджетных инвестиций в проекты устойчивого развития находится на рассмотрении Правительства.