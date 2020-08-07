Виталий Мутко рассказал Владимиру Путину о переходе трети застройщиков на проектное финансирование

Владимир Путин и глава института развития "ДОМ.РФ" Виталий Мутко. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

После завершения реформы долевого строительства в 2019 году Россия успешно переходит к проектному финансированию. На сегодняшний день 36 из 99 миллионов квадратных метров жилья строится уже по новым правилам. В том числе, для строительства новых зданий используются эскроу-счета, где хранятся деньги дольщиков. Это помогает избежать ситуаций, когда застройщик забирает деньги покупателей и оставляет их без жилья.

Отмечается, что уже сейчас объем кредитных линий, открытых банками для застройщиков, превысил 1,5 трлн рублей.

Переход к проектному финансированию - одно из ключевых направлений работы ДОМ.РФ, а также одно из важнейших достижений в жилищной сфере за последнее десятилетие. Эта работа потребовала тесного взаимодействия с Банком России. Благодаря этому, менее чем за год в стране была создана совершенно новая система банковского регулирования для строительной сферы.

При этом уже сейчас можно сказать, что переход дал бесперебойное финансирование стройки в условиях пандемии. А главное, дает уверенность дольщикам в том, что их дом точно будет достроен и сдан.

«Прежде всего, Вы знаете, в марте и апреле, после того, как с учетом пандемии, были объявлены нерабочие дни, эти ограничения, и апрель, и май были тяжелыми для строительной отрасли. Она рыночная, как Вы знаете, 90% строится за счет ресурсов граждан. И, естественно, спрос упал, где-то на 30% доходило в некоторых случаях. Естественно, стройка где-то остановилась. В рамках тех мер, по Вашему поручению, ДОМ.РФ как оператор, мы очень оперативно развернули инфраструктуру», - заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он добавил, что ни один дом, строящийся с использованием проектного финансирования, не вошел в список проблемных.

Кроме того, в настоящее время, ДОМ.РФ уже ведет профильную подготовку кадров для отрасли проектного финансирования для на базе банка госкомпании. Молодые специалисты с нуля обучаются новой профессии на бесплатной основе.

Банк ДОМ.РФ досрочно вышел из процедуры оздоровления и теперь входит в число крупнейших кредиторов строительной отрасли. Более того, организация является локомотивом рынка, задающим новые отраслевые стандарты в области проектного финансирования. Электронный кабинет застройщика, удаленное открытие эскроу-счетов, мобильный мониторинг – все эти инструменты были введены банком госкомпании и сегодня успешно используются большинством кредиторов.

Виталий Мутко также добавил, что полученный опыт проектного финансирования теперь распространен и на другие виды строительства, банк ДОМ.РФ в этом случае сможем выступить в качестве опорного банка для реализации инфраструктурной части национальных проектов.

Эксперты также отмечают улучшение ситуации в строительной отрасли после перехода к проектному финансированию. Так, управляющий партнер Colliers International Николай Казанский отмечает, что за минувший год застройщики смогли оценить преимущества новой системы.

«Как уже можно наблюдать по раскрытым эскроу-счетам, компании, проекты которых экономически обоснованы и востребованы рынком, получают финансирование по комфортно низким ставкам», - цитирует эксперта РИА Новости.

Говоря о работе банка, известный экономист Никита Кричевский напомнил, что помимо предпринимательской, ДОМ.РФ несет и социальную функцию.

«Как организация, в первую очередь занимающаяся рефинансированием ипотечных кредитов, ДОМ.РФ со своей миссией справляется, - убежден наш собеседник. - Ипотека 6,5% привлекательна. Уверен, банк мог бы быть оператором, обеспечивающим еще более низкую ставку по ипотеке для семей с детьми. И я надеюсь, он продолжит работу над этим в тесном взаимодействии с Центробанком и правительством страны.

Деятельность ДОМ.РФ прокомментировал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. Эксперт отметил важность идеи использования для строительства земельных участков внутри городских границ. Вовлечение таких участков поможет развитию жилищного строительства по всей стране.

«Вовлечение в оборот земельных участков сейчас является одним из основных инструментов, с помощью которых государство может оказывать существенное влияние на развитие жилищного строительства в регионах. По факту предоставления вышеуказанных участков, для отдельных категорий граждан существенно повышается доступность самой покупки: впоследствии они имеют возможность безвозмездно оформить земельные участки для дальнейшего строительства в рамках ЖСК. А это в первую очередь означает, что серьезно повышается доступность жилья для врачей, учителей и деятелей искусства: стоимость квартиры может быть почти на 50% ниже аналогов», - заявил Алексеенко.

При этом эксперт отметил, что важно информировать людей о таких возможностях, чтобы программа действовала более эффективно.

Кроме того Алексеенко добавил, что программа вовлечения земельных участков сможет ключевым образом стимулировать рынок жилищного строительства.

«Наличие программы, которая позволяет в заявительном порядке повысить эффективность использования федерального недвижимого имущества, сама по себе является одним из главных направлений по стимулированию рынка жилищного строительства. Ее важная роль подчеркивается существованием отдельного регулирующего 161 федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства», а также наличием отдельных показателей по вовлечению земельных участков в профильном Национальном проекте по жилью. Сами эти факты говорят о многом – логично, что без этого механизма будет просто невозможно достичь целей национального проекта по объемам ввода жилья», - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что к 2024 году ДОМ.РФ планирует вовлечь в оборот более 18,5 тыс. га неэффективно используемых земель, которые находятся в федеральной собственности.