Суд над Михаилом Ефремовым 7 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

Михаил Ефремов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве состоится суд над Михаилом Ефремовым 7 августа. Третье заседание по громкому делу пройдет в Пресненском суде. Актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного обвинения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию заседания.

Во время первого судебного заседания стали известные новые подробности смертельной аварии с участием артиста. Эксперты выяснили, что в иномарке Ефремова оказались следы тайного пассажира. Версия, что с ним в момент столкновения машин могла находиться любовница, пока не исключается.

6 августа, во второй день судебных слушаний, защитнику актера Эльману Пашаеву было не по себе. Александр Добровинский появился на заседании по делу Ефремова с женщиной, которая до этого в процессе не участвовала. Теперь она будет представлять интересы жены погибшего Маргариты Захаровой. Пашаев заявил, что это его бывшая помощница Анна Бутырина.

Напомним, 8 июня 2020 года в Москве на Смоленской площади пьяный Ефремов выехал на встречку и протаранил небольшой фургон. 58-летний водитель, Сергей Захаров, получил серьезные травмы. его доставили в больницу и оказали помощь, а позже он скончался.

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