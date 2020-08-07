Ситуация под контролем. В Якутии отстояли посёлок Сватай

Фото: Виктор ЧАВАЙН

В Якутии полностью сняли угрозу перекидывания лесного пожара на село Сватай. Напомним, с крупным пожаром боролись несколько суток, но из-за порывистого ветра он поменял направление. В два счёта огонь едва не перекинулся на жилые дома. Кроме того, оставалось всего 700 метров от дизельной электростанции. В социальных сетях распространялось видео о том, как люди спасаются от стихии на лодках.

На место вертолётом была оперативно направлена аэромобильная группа МЧС. Спасателям также помог и проливной дождь. В итоге лесной пожар на площади 120 гектаров удалось стабилизировать. На тушении прямо сейчас работает 166 человек, привлечено 14 единиц техники. Провели уже шесть километров минерализованной полосы. Ситуация стабилизирована.

Всего за последние сутки в Якутии зафиксировали 2 новых лесных пожаров. Треть из них ликвидировано. Группировку спасателей усилили до 800 человек. Вместе с тем «жаркая» ситуация с пожарами в силу погодных условий и в ряде регионов страны, куда также стягиваются дополнительная техника и специалисты Авиалесоохраны. Напомним, ранее было заявлено о выделении на борьбу с лесными пожарами дополнительных 2,6 млрд рублей. Всего за сутки по стране лесные пожары потушены на площади 720 га. Задействованы 2877 человек и 439 единиц техники.