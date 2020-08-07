Пожары в Якутии тушат более 1000 человек

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Летом по всей России полыхают лесные пожары. В Республике Саха (Якутия) уже более месяца стоит жаркая и сухая погода, в том числе и в арктических и субарктических районах региона. Сегодня в Республике тушат 19 пожаров на площади более 2 тысяч гектаров. Огонь удалось остановить на площади порядка 1 тысячи гектаров.

На борьбу с огнём вышли более 1000 человек и 100 единиц наземной техники. Региональным лесопожарным формированиям уже более месяца помогают 274 парашютиста-пожарных и десантников – пожарных Федеральной, Ханты-Мансийской и Тюменской авиалесоохраны.

Кроме стандартных способов тушения, 175 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана» борются с огнём с помощью взрывов. Такой способ применяют в Горном, Усть-Алданском и Таттинском районах. По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Якутии, благодаря слаженному взаимодействию привлеченных к тушению специалистов, вчера вечером ситуация в районе села Сватай улучшилась. Теперь местные жители в безопасности.

Лесные пожары в Якутии сложно потушить, поскольку большинство действующих очагов огня находятся в удалённых и труднодоступных местах.

Правительство России дополнительно выделило 479 миллионов рублей Республике Саха (Якутия) на борьбу с огнем.