Опубликованы кадры ликвидации банды в Ингушетии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу утром, 7 августа, Национальный антитеррористический комитет России сообщил подробности оперативно-разыскных мероприятий в Республике Ингушетия, которые провели сотрудники ФСБ и Росгвардии.

- Была получена информация о нахождении в частных домах в городе Назрани иселе Сагопши Малгобекского района вооруженных бандитов. Территория, прилегающая к домам, в которых они засели бандиты, была оцеплена. Им было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан, - сообщил представитель Информационного центра НАК Александр Поляков.

На месте боестолкновения у бандитов было оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Осмотр мест происшествия продолжается.

- По имеющимся данным, бандиты, личность которых установлена, намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики, - отметил Поляков.

Благодаря оперативным действиям силовиков и вовремя введенной контртеррористической организации потерь среди спецназа и местных жителей нет. Силами правопорядка проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Следователи изучают связи боевиков, опрашивают их родственников и знакомых.

Эксперты изучают изъятое у бандитов оружие. Если выяснится, что оно было произведено в ранее выявленных подпольных оружейных мастерских, ответственность за его незаконное производство существенно возрастет.

Напомним, на днях сотрудники ФСБ России изъяли из нелегального оборота сотни боевых стволов и боеприпасов, которые готовили к продаже в 22 оружейных мастерских. Операция проходила в пяти регионах России.