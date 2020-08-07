Россиянам не будут снижать пенсии из-за ошибок, допущенных работодателями

В помещении отделения Пенсионного фонда России. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ошибки случаются. Компании платят за своих работников страховые взносы, из которых складывается будущая пенсия. Но иногда бывает так, что компания заплатила больше, чем нужно. Работнику от этого лучше. Из-за этого ему начислят больше пенсионных баллов, которые зависят от официального дохода и уплаченных за него страховых взносов. Но проблема в том, что, когда переплата обнаруживается, компания может вернуть эту сумму из бюджета. И тогда по-хорошему пенсия у работника тоже должна уменьшиться.

Казус решили исправить депутаты Госдумы. Законопроект об этом в нижней палате парламента рассмотрят в осеннюю сессию. В конце июля он был принят в первом чтении. И нареканий ни в правительстве, ни в профильном комитете Госдумы, ни в Счетной палате не вызвал. Суть поправки – если человеку уже назначили пенсию, исходя из накопленных баллов, то возвращать деньги нерадивому работодателю из бюджета не будут. И, соответственно, пенсия у работника тоже не уменьшится.

- Сумма излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не подлежит возврату, если по информации территориального органа ПФР указанная сумма учтена на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о возврате указанной суммы назначена страховая пенсия, - говорится в тексте законопроекта.

Другими словами, работодатель, как и раньше, сможет распорядиться переплатой на свое усмотрение. Либо зачесть в счет предстоящих платежей, либо погасить ею задолженность по пеням и штрафам, либо вернуть себе на расчетный счет. Но теперь появится одно важное исключение – если сотрудник вышел на пенсию до того, как о переплате стало известно, то с этими деньгами работодатель может распрощаться.

По мнению экспертов, такая ситуация хоть и случается, но довольно редко. Обычно переплата выясняется в течение месяца. И работодатели сразу пишут заявление: либо на взаимозачет, либо на возврат. Проблема в другом. Гораздо чаще компании платят за своих работников меньше страховых взносов, чем положено, а не больше. Например, платят зарплату в конверте. Или говорят сотрудникам, что те получают официальный доход, а позже выясняется, что на самом деле никаких страховых взносов работодатель за них не вносил. И пенсия в итоге оказывается мизерная. Но доказать этот факт потом гораздо сложнее, особенно спустя годы. Поэтому лучше действовать как можно раньше (см. «Советы «КП»).

СОВЕТЫ «КП»

Что делать, если работодатель не платит за вас страховые взносы

1. Этот факт можно легко проверить. Заходите в личный кабинет на портале госуслуг. И закажите выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. Там будет вся информация о перечисленных в ваш адрес страховых взносах. Данные предоставляются поквартально – с задержкой в несколько месяцев. К примеру, если в августе вы увидите, что у вас нет записей за январь и март, а вы в эти месяцы работали, то это повод задать неудобные вопросы работодателю.

2. Уточните у работодателя, почему он не перечислил за вас страховые взносы. Если требуется, сделайте это в письменной форме – с требованием перечислить страховые взносы за тот или иной период. Это хороший способ решить конфликт мирным путем, если вы не планируете увольняться.

3. Обратитесь в территориальное отделение Пенсионного фонда. Укажите в заявлении все обстоятельства, приложите копию трудового договора или других документов, доказывающих факт трудоустройства.

4. Если это не подействовало, то смело обращайтесь в суд. По возможности привлекайте представителей ПФР в качестве третьей стороны.

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