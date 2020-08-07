Александр Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате

Адвокат Александр Добровинский приехал в суд на электросамокате. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сегодня, 7 августа, в Пресненском суде Москвы третий день слушаний по делу Михаила Ефремова. Ровно в 09.45 на машине ФСИН с тонированными окнами в суд доставили актера, обвиняемого в смертельном ДТП. "Не виновен!": скандировали фанатки народного артиста. Дамы пенсионного возраста в футболках с портретом актера во всем винят адвоката потерпевших Александра Добровинского. Это чуть ли не он был за рулём джипа Ефремова.

Добровинский на дамочек ноль внимания. К суду через 10 минут после Ефремова он приехал на электросамокате.

- Взял в аренду за 6 рублей в час. Вчера тренировался долго и вот доехал с ветерком. А вообще надоели эти кабриолеты, вот вам общественный транспорт. И хватит уже писать о том, во что адвокаты одеты. Это суд, а не модный приговор!

- Что сегодня будет в процессе?

- Будет свидетель Роман. Он с первых минут был на месте ДТП. И это он дал сигарету Ефремову.

- Потерпевшие сегодня будут?

- Нет, их опросят позже.