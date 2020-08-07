Генпрокуратура конфискует 32 миллиарда рублей экс-министра Абызова

Экс-министр открытого правительства Михаил Абызов в Басманном суде. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Главное управление по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры России потребовало изъять и обратить в доход государства денежные средства экс-министра открытого правительства Михаила Абызова на сумму свыше 32 миллиарда рублей. Такое исковое заявление поступило в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

- Как недавно выяснилось, государственный чиновник вопреки всем требованиям закона занимался коммерческой деятельностью с мая 2012 года по май 2018 года. Он не декларировал и скрывал сведения о своем имуществе, что позволило ему владеть 5 офшорными компаниями на Кипре. Чтобы эти факты не вскрылись, Абызов оформлял все на подставных лиц. Для этого он создал цепочку теневых офисов, которые были расположены на конспиративных квартирах в Москве и на Кипре.

- Два года назад Абызов, используя свой должностной статус и авторитет министра, принял личное участие в продаже акций ОАО «СИБЭКО». В результате он заключил на территории Республики Кипр два договора о продаже акций ОАО «СИБЭКО» и получил на счета подконтрольных ему иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей, которые явились его незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений, - заявили в Генпрокуратуре России.

Напомним, по версии следствия, с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года господин Абызов, являясь владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной, как считают в Следственном комитете цене акции входящих в них же небольших компаний, а похищенные средства вывел за рубеж.

- В 2014 году Абызов и его соучастники, действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства компаний "СИБЭКО" и "РЭС" на общую сумму в размере 4 миллиарда рублей. Соучастники поставили под угрозу надежность функционирования генерирующего оборудования компании "СИБЭКО" в рамках функционирования единой энергетической системы России. Также их преступные действия влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии. Похищенные средства они вывели из России и поместили в банках на территории Республики Кипр на рублевых счетах. Затем деньги были конвертированы в доллары США для придания правомерного вида их владению, - прокомментировала дело официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Желая продать этот пакет акций, Михаил Абызов через других участников преступной группы передал в качестве коммерческого подкупа 78 миллиона рублей бывшим топ-менеджерам "СИБЭКО" Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой. Со своей стороны они скрытно от акционеров, контролирующих органов, работников предприятия передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности "СИБЭКО", в том числе финансового характера.

Не исключено, что и на этих преступных эпизодах следствие не остановится: Абызов обладал довольно широкими связями и полномочиями.

Напомним, в прошлом году следователи нашли на счетах Абызова валюты почти на 9 миллиардов рублей. Басманный суд столицы наложил арест. Там, оказалось тоже 121,7 миллионов евро (порядка 8,7 миллиардов рублей).

Абызова обвинили в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия выявить факт легализации денежных средств "удалось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр".