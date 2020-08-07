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Генпрокуратура конфискует 32 миллиарда рублей экс-министра Абызова

Чиновник 6 лет незаконно занимался бизнесом и скопил на Кипре целое состояние
Александр БойкоАлександр БойкоАлександрБойко
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Экс-министр открытого правительства Михаил Абызов в Басманном суде. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Экс-министр открытого правительства Михаил Абызов в Басманном суде. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Главное управление по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры России потребовало изъять и обратить в доход государства денежные средства экс-министра открытого правительства Михаила Абызова на сумму свыше 32 миллиарда рублей. Такое исковое заявление поступило в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

- Как недавно выяснилось, государственный чиновник вопреки всем требованиям закона занимался коммерческой деятельностью с мая 2012 года по май 2018 года. Он не декларировал и скрывал сведения о своем имуществе, что позволило ему владеть 5 офшорными компаниями на Кипре. Чтобы эти факты не вскрылись, Абызов оформлял все на подставных лиц. Для этого он создал цепочку теневых офисов, которые были расположены на конспиративных квартирах в Москве и на Кипре.

- Два года назад Абызов, используя свой должностной статус и авторитет министра, принял личное участие в продаже акций ОАО «СИБЭКО». В результате он заключил на территории Республики Кипр два договора о продаже акций ОАО «СИБЭКО» и получил на счета подконтрольных ему иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей, которые явились его незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений, - заявили в Генпрокуратуре России.

Напомним, по версии следствия, с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года господин Абызов, являясь владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной, как считают в Следственном комитете цене акции входящих в них же небольших компаний, а похищенные средства вывел за рубеж.

- В 2014 году Абызов и его соучастники, действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства компаний "СИБЭКО" и "РЭС" на общую сумму в размере 4 миллиарда рублей. Соучастники поставили под угрозу надежность функционирования генерирующего оборудования компании "СИБЭКО" в рамках функционирования единой энергетической системы России. Также их преступные действия влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии. Похищенные средства они вывели из России и поместили в банках на территории Республики Кипр на рублевых счетах. Затем деньги были конвертированы в доллары США для придания правомерного вида их владению, - прокомментировала дело официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Желая продать этот пакет акций, Михаил Абызов через других участников преступной группы передал в качестве коммерческого подкупа 78 миллиона рублей бывшим топ-менеджерам "СИБЭКО" Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой. Со своей стороны они скрытно от акционеров, контролирующих органов, работников предприятия передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности "СИБЭКО", в том числе финансового характера.

Не исключено, что и на этих преступных эпизодах следствие не остановится: Абызов обладал довольно широкими связями и полномочиями.

Напомним, в прошлом году следователи нашли на счетах Абызова валюты почти на 9 миллиардов рублей. Басманный суд столицы наложил арест. Там, оказалось тоже 121,7 миллионов евро (порядка 8,7 миллиардов рублей).

Абызова обвинили в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия выявить факт легализации денежных средств "удалось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр".

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