"Я такого актера вообще не знаю, для меня он просто пьяный мужик": Что рассказала новый свидетель по делу Ефремова

В суде выступают свидетели по делу Михаила Ефремова Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пресненском суде сегодня третий день слушаний по делу Михаила Ефремова. Первым допросили очевидца аварии Романа Шрамко. Он рассказал, как за секунды до аварии Ефремов чуть не угробил его и друга.

Второй свидетель Екатерина Захарова. Молодая женщина-продавец торгового центра, рядом с которым и случилась авария. Вот что она рассказала.

- 8 июня в 21.40 я была в ТЦ "Смоленский пассаж". Я услышала грохот и выбежала на улицу. Я увидела разбитую машину и подошла к потерпевшему. Сергей был весь в крови, он пытался что-то сказать. Я сразу позвонила в скорую и сказала Сергею, что все будет хорошо, что приедут спасатели.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- А Ефремова вы видели?

- Да. Он даже не мог на ногах стоять. Он держался за машину полиции. Он был пьян: лицо было все красное, речь невнятная. Я была в шоке, было страшно смотреть, как человек умирает.

- Вы узнали актера Ефремова?

- Нет. Я такого актера вообще не знаю. То, что он - звезда, мне потом только коллеги сказали. Для меня он был просто пьяным мужиком.

Екатерина стала последним на сегодняшний день свидетелем. В ближайшее время планируется ознакомление с видеодоказательствами.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

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