Михаил Ефремов в суде вновь рисовал на клочке бумаги

Актер Михаил Ефремов прибыл в суд, 7 августа 2020 г. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

На третье заседание в Пресненский суд актер Михаил Ефремов приехал в скромной клетчатой рубашке, такая есть в гардеробе каждой второго пенсионера. На носу маска, без которой во времена коронавируса в суд - ни-ни.

На вопросы суда актёр снова не отвечает.

- Спросите у адвоката, - все что Ефремов выдавил из себя за час слушаний.

Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Но без дела народный артист не сидел. Пока допрашивали свидетелей, он что-то рисовал ручкой на листе бумаги. Взгляд у него потерянный, кажется думает он о чём-то своем.

На этот раз мобильного телефона у Ефремова не было. Напомним, пользоваться им актеру запрещено, но на первом заседании он не выпускал мобильник из рук.

К слову, на заседании в четверг артист тоже постоянно рисовал разные фигурки на бумаге, прикрываясь бутылкой кока-колы, а потом складывал свои шедевры стопочкой на столе.

Эльман Пашаев - адвокат Михаила Ефремова после заседания суда 7 августа 2020 года. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

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