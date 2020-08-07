Что послушать: Конец игры Ефремова, подстава российских чвкшников в Белоруссии и приход черного августа

1 место. Конец игры Ефремова: полная хронология трагедии

Начавшийся судебный процесс над актером Михаилом Ефремовым вывел в топ прослушиваний наш спецпроект, где мы поминутно восстановили все события той страшной ночи. Послушайте и вы, а то сейчас все сравнивают машины и модные луки адвокатов, забывая, из-за чего собственно суд (слушать)

2 место. «Права на ошибку у белорусов нет». Предвыборная речь Лукашенко - как образец ораторского мастерства

Один из официальных соперников Лукашенко на выборах ответил в прямом эфире Радио «КП» на вопросы обозревателя Владимира Ворсобина - что на самом деле происходит в Белоруссии (слушать)

3 место. «Последствия будут печальны»: Белоруссию предупредили из России

Игра Лукашенко вокруг задержанных российских чвкшников может очень плохо для него закончиться. Об этом президента Белоруссии уже официально предупреждают из Москвы. Но послушается ли Батька? (слушать)

4 место. Сергей Гармаш со скандалом покинул «Современник»: почему в театрах так любят плести интриги

Сергей Гармаш со скандалом ушел из театра «Современник», отказавшись от очень хороших гонораров и написав открытое письмо. Ему ответила Лия Ахеджакова, после чего вся театральная тусовка переругалась. Режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов обсуждает вместе с ректором ГИТИСа Григорием Заславским, может ли театр существовать без скандалов (слушать)

5 место. Версия: СБУ могла втёмную нанять российских бойцов ЧВК, чтобы схватить их на территории Белоруссии

Писатель Владимир Торин поговорил с военкором Александром Коцем и бывшим главой ЧВК «Мар» Алексеем Марущенко, как устроен бизнес частных военных компаний, куда на самом деле летели задержанные россияне и кто их подставил (слушать)

6 место. Маска, я знаю вас и вашу стоимость!

Мария Баченина рассказывает, какая маска лучше защищает от вирусов и бактерий и за что действительно стоит переплачивать, а за что - нет (слушать)

7 место. Как помочь подростку найти свой путь, если он в своей комнате в обнимку со смартфоном?

Психологи и авторы книги «Поздравляем, у вас подросток!» Ирина Гришина и Михаил Истомин рассказывают, как выстраивать отношения с ребенком в переходном возрасте (слушать)

8 место. Бойцы невидимого фронта: стоит ли рассекретить наёмников из ЧВК

Расспросили понимающих в теме людей, что такое ЧВК, почему они засекречены, как они устроены, какие задачи выполняют, сколько на этом можно заработать и какой риск (слушать)

9 место. Черный август. Будет ли последний летний месяц страшным в этом году

Август только начался, а уже дух захватывает от событий. Взрыв в Бейруте, снижение курса рубля, протесты и захват россиян в Белоруссии... Разбираемся с экспертами, что еще может произойти в этом месяце и к чему готовиться (слушать)

10 место. Одно лечим, другое не калечим: как вовремя обнаружить рак и правильно его лечить

Что изменилось в работе онкослужбы и как быть больным, если им отказываются выдавать лекарства, Радио «КП» рассказал практикующий врач и академик РАН (слушать)