"С процедурами не перебарщивает и хирург отличный": Все пластические операции Софии Ротару

В прошлом году зимой София Ротару прилетала выступать в Москву. Фото: Мила СТРИЖ

София Ротару выглядит намного моложе своих лет. Причина не только в генетике, но и в регулярных процедурах, которые проходит артистка. Вот только в этом году все пошло не по плану из-за пандемии.

Каждый год София Михайловна ездила с невесткой в Италию – в очень дорогой клинике проходила оздоравливающие процедуры, детокс-процедуры, чистку организма. Также ежегодно в Германии певица делала комплексное обследование организма, профилактические процедуры. Ко всем этим поездкам артистка вернется после пандемии. Но поклонникам интереснее другое: как София Ротару смогла сохранить молодость кожи, ведь она выглядит гораздо моложе своих лет. Оставаться молодой, как говорят в звездной среде можно, благодаря двум помощникам – генетике и пластическому хирургу с золотыми руками. Многим ровесницам Ротару не везло с врачами, в итоге результаты пластики как говорится налицо. Удачной считается та операция, следы которой могут заметить только профессионалы.

Фото и видеоматериалы Софии Ротару разных лет kp.ru рассматривает с пластическим хирургом Григоряк Николаем Михайловичем.

Григоряк считает: «Ротару так прекрасно выглядит, благодаря совокупности факторов: хорошей генетике, рукам хорошего хирурга и своевременности всех процедур. Также она не перебарщивает с инъекциями и операциями, что помогает выглядеть естественно. София Михайловна не только кумир миллионов, но и просто очень красивая женщина. Глядя на нее, вряд ли можно дать больше 50 лет. Есть примеры знаменитых людей с отличной генетикой, которые в 50 - 60 лет выглядят на 40 без различных вмешательств пластических хирургов, но все-таки этим людям не за 70. В таком возрасте небольшой птоз лица и мелкие морщины просто неизбежны, даже когда человек ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и правильно питается».

София Ротару с внучкой Соней. 2017 год. Фото: Евгения ГУСЕВА

Моложе с годами становился разве что герой Брэда Питта в «Загадочной истории Бенджамина Баттона». София Ротару сама никогда не рассказывала о преображениях – у артистов старой школы не принято делать подобных признаний. Пластический хирург Николай Григоряк рассказывает: «София Ротару свежо и хорошо выглядела и в 30, и 40 лет. Гораздо лучше многих коллег ровесниц. Но гены не в силах остановить естественные процессы старения. Скорее всего, певица делала блефаропластику - убрала небольшие грыжи под глазами, это видно по фотографиям. Обычно после таких операций взгляд становится более открытым, но в случае с Ротару разрез ее глаз стал, наоборот, чуть уже, но тем не менее это выглядит неплохо. Отрицательный результат получают женщины, которые становятся похожи после операций на знаменитую «женщину-кошку». Тут важно все в меру и тогда результат будет гармоничным. Кроме блефаропластики, вероятно звезда сделала подтяжку лица. Многие думают, что на подтяжку нужно идти, когда результаты старения на лице уже не скрыть - птоз, «висят» брыли и шея. Но это ошибочное мнение, ведь подтяжка лица должна предотвратить этот самый птоз лица и шеи. Это возможно, когда операция сделана заблаговременно. Так и поступила София Ротару. Таких отличных результатов можно добиться, сделав подтяжку еще до того, как на лице начали проявляться активные признаки старения. В этих случаях в сети не найти ярких кадров «до» и «после». Потому что все сделано грамотно – профилактическая подтяжка замедляет процессы старения. Такой операции обычно хватает на 7 - 15 лет. Это зависит о генетики и реакции организма на такое вмешательство. Поэтому артисты повторяют подтяжки для закрепления результатов».

Портретное фото — В 1981 году на съемках фильма «Душа». Фото: Instagram.com

Любые вмешательства пластических хирургов поддерживаются с помощью косметологии. Доктор продолжает: «Также мы не исключаем различные косметические процедуры – инъекции ботулотоксина и гиалуроновой кислоты, которые помогают дольше поддерживать эффект пластических операций и подкорректировать мелкие морщины, которые не удается убрать при масштабном оперативном вмешательстве».

Доктор Григоряк отмечает, что результат пластической операции невозможно предсказать: «Хороший хирург никогда не будет давать стопроцентных гарантий, потому что никто точно не знает, как организм будет реагировать на такие травмы, как они будут заживать. Конечно же, большая часть результата лежит на профессионализме хирурга, но и другие факторы, от него не зависящие, на это влияют». Поэтому у некоторых наших звезд результаты пластики очень даже заметны, а другие могут хвастаться моложавым лицом в зрелом возрасте.

Сорок лет назад София Ротару выглядела как фотомодель. Фото: Instagram.com

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