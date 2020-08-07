Мария Захарова: Кто рискнул положить на стол Лукашенко эту статью из «Комсомолки»?

Мария Захарова высказалась о расследовании "Комсомольской правды". Фото: Анастасия Жукова + Лариса Кудрявцева

Лукашенко в интервью Гордону: «Пресс-служба каждое утро даже в выходные готовит мне огромный обзор... Просто в поисковике, где нажал кнопку..."Лукашенко" – и выдало всю информацию. "Беларусь". И они мне всю эту информацию собирают – и на стол... Кроме того, конечно... Спецслужбы мне вывернули наизнанку всю биографию: что было, что не было. Это норма такая всегда».

Как думаете, кто сегодня рискнул положить «на белорусский стол номер один» эту статью? Пресс-служба или все-таки спец-служба? А кто потом окажется на этом столе? Потому что нравы там суровые, судя по признанию Александра Григорьевича.

Лукашенко в интервью Гордону: «Несмотря на то, что он (сын Коля, 15 лет) еще молодой, он разбирается во всем. Ему лапшу на уши не повесишь. И очень критикует, если где-то мы неправильно поступаем. Особенно пресс-секретаря... Она боится с ним разговаривать по телефону. Ей со мной проще поговорить, чем с Колей. И притом по существу».

По прогнозу, сегодня в Минске +27 и переменная облачность. Думаю, будет жарче, с грозой и не без осадков.

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