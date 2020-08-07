Мишель Обама пожаловалась на депрессию из-за Трампа

Дональд Трамп портит настроение бывшей первой леди США Мишель Обама Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мишель Обама, бывшая первая леди США, рассказала в своем первом подкасте о том, что в последние месяцы борется с депрессией.

Причиной она называет ситуацию с коронавирусом и расовыми волнениями в США. «Иногда я просыпаюсь среди ночи и чувствую тревогу», - признается жена Барака Обамы.

Действия администрации США под руководством Дональда Трампа Обама называет лицемерными. «Удручает, что изо дня в день приходится наблюдать лицемерие и фальшь», - говорит она.

Мишель Обама уверена, что подобное состояние испытывает большинство американцев. И все это связано с карантином и режимом самоизоляции, усугубившим расовые проблемы и политические игры накануне президентских выборов в США. Люди, по ее словам, плохо спят, плохо едят и постоянно находятся в состоянии стресса.

Обама обратилась к психологам и следует их советам, стараясь уделять больше времени своему психическому здоровью. Среди рекомендаций – минимизация использования соцсетей, упор на занятия спортом и общение с семьей.

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