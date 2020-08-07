"Сегодня Ефремов уже не мистер Хайд": Добровинский рассказал, почему не доверяет психологической экспертизе актера

Адвокат Александр Добровинский после судебного заседания 7 августа 2020 г. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

7 августа в Пресненском суде Москвы прошло третье заседание по делу Михаила Ефремова. Были допрошены два свидетеля, которые подтвердили: именно актер был за рулём джипа. Сам Ефремов почти все заседание молчал. Не для протокола пробормотал себе под нос лишь эту фразу.

- Я не мистер Хайд. А они все книжки не читают!

Напомним, днём ранее на заседании 6 августа было продемонстрировано видео медосвидетельствования после ДТП. На кадрах Михаил Ефремов с переменным успехом пытался сдать мочу. Когда судья спросила, узнает ли себя подсудимый, он ответил: «С трудом. Это мистер Хайд».

Актер Михаил Ефремов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Но теперь актер передумал. И эти все обстоятельства заставили адвокатов усомниться в результатах психологической экспертизы. Ходатайство о допросе психолога выдвинул адвокат потерпевших Александр Добровинский. После заседания он объяснил - зачем.

- Сегодня он мистер Хайд, а завтра марсианин. Надо проверить, насколько корректно была проведена экспертиза. По ее результатам, он признан вменяемым. Заявлено, что хорошо отдавал отчёт своим действиям. Но сейчас мы видим странное поведение. Он второй день рисует квадратики на листке и якобы ничего не помнит об аварии.

- Вы будете настаивать на реальном сроке лишения свободы?

- Нет. Мы согласимся с решением прокурора. Грозит ему от 5 до 12 лет. Не думаю, что спустят ниже.

- В ближайшее время будет допрошен сам Ефремов. У Вас много к нему вопросов?

- Да, я их уже подготовил. Но уверен, что ответов не услышу.

- А что с компенсацией пострадавшим. Ее до сих пор не предлагают?

- Ну он же виновным себя не считает. Поэтому нет извинений и компенсации ущерба. Но я уже подготовил гражданский иск. Во вторник будем подавать.

Напомним, заседания по этому громкому делу продолжатся уже на следующей неделе. Допрошены уже 16 свидетелей. Всего их 30. Скорее всего, приговор прозвучит в сентябре.

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