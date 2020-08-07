"Хватит откармливать": Эммануила Виторгана пристыдили за внешний вид дочек

Эммануил Виторган активно ведет блог и часто делится счастливыми мгновеньями своей жизни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эммануил Виторган поделился радостным событием. Как отметил актер, 7 августа - счастливый день. Ведь знаменитый артист вместе с женой Ириной Млодик отмечает день рождения младшей дочки Кларочки. Малышке исполнился годик.

Эммануил Виторган активно ведет блог и часто делится счастливыми мгновеньями своей жизни. 80-летний артист души не чает в своих девочках - 58-летней жене Ирине Млодик и дочках годовалой Кларочке и двухлетней Этель. Сегодня, 7 августа, вся семья поздравляет младшую крошку с днем рождения. По такому случаю Эммануил Гедеонович опубликовал трогательное видео с Кларой. Девочка в нарядном белом платье сидит в центре стола. Рядом с ней - пышный букет цветов.

Виторган трогательно обратился к малютке: "Будь счастлива, львеночек! И пусть твои родители будут рядом долго-долго-долго! Аминь".

В свою очередь, мама в кадре говорит: "Кларочка, наша родненькая, сегодня у нас с папой счастливый день! Тебе годик! Это случилось! Мы так ждали этого дня! Будь счастливой, наша прелесть! Будь достойна имени своей бабушки Клары! Поздравляем, наше солнышко. Мы тебя очень с папой просим. Это тебе цветочки, наше солнышко".

К слову, артисты стараются проводись с дочерьми максимум времени. Звездная пара везде берет с собой Этель и Клару. К примеру, актер недавно отправился на съемки за город. Ирина с дочерьми поехали с ним, показав, как семья совмещает работу и отдых.

Вот только не все подписчики разделили радость родителей. Некоторые обратили внимание, что у малышек в столь раннем возрасте уже наблюдаются "проблемы с лишним весом". "Вас не смущает, что девочки перекормленные?", "Зачем так раскармливать?", "Детей нельзя раскармилвать, это вредно", "Нужно ограничивать питание", "Хватит откармливать", "После ЭКО детишки очень упитанные получаются. Не встречал ни одного стройного", - пристыдили актера ответственные поклонники за внешний вид дочек.

Впрочем, Виторгану оправдываться не пришлось, на защиту его семьи встали преданные фанаты. "Как не стыдно такое писать!", "Малютки очаровательны!", "Как совести хватает писать такое?", - ответили фолловеры своим оппонентам.

Напомним, что Эммануил Виторган был женат трижды. Его первой супругой стала актриса Тамара Румянцева. Она родила дочь Ксению. Ей сейчас 54 года. Во второй раз актер женился тоже на коллеге Алле Балтер. В этом браке родился сын. Ему 47 лет. Третьей женой стала Ирина Млодик. С ней артист счастлив уже 17 лет. Многие россияне осудили актера за позднее отцовство. Они считают, что он не увидит внуков от младших наследниц и не сможет наблюдать за их взрослением. Артист на подобные выпады в свой адрес смотрит сквозь пальцы. Он признался, что готов еще раз стать отцом. По мнению Виторгана и Млодик, за оставшиеся и годы они смогут дать дочерям столько, сколько другие не смогут за всю жизнь.