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Отец-болельщик спустя 19 лет повторил трогательное фото со своей дочерью на стадионе

В 2001-м снимки Юльки Петраковой, которой еще и годика не было, напечатали в «Комсомолке»
Александр РогозаАлександр РогозаАлександрРогоза
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Фото из "Комсомольской правды" повторили спустя 19 лет.

Фото из "Комсомольской правды" повторили спустя 19 лет.

На фото ее, конечно, не узнать. Прямо вот совсем не узнать! Оно и понятно - на снимке из 2001 года малышке, сидящей на травке стадиона «Торпедо» с мячом, еще и годика не было. А теперь это совсем уже взрослая девушка, статная и красивая.

Почти 19 лет назад, в сентябре 2001 года, в «Комсомольской Правде» была напечатана заметка: «Юлька Петракова - самая юная фанатка России». Папа девочки - известный болельщик московского «Торпедо» Василий Петраков, ныне возглавляющий фан-клуб команды. Первый раз он взял с собой дочь на стадион, когда ей было всего четыре недели. Ребенок, к удивлению и радости родителей (мама, Наталья Петракова, тоже болельщица), шума-гама вокруг нисколько не испугалась. И с тех пор Петраковы частенько ходили на стадион именно в таком составе.

19 лет назад маленькая Юля Петракова стала "самой юной фанаткой России".

19 лет назад маленькая Юля Петракова стала "самой юной фанаткой России".

Но несколько дней назад исторический торпедовский стадион на Восточной улице в районе Автозаводской начали разбирать - он закрывается на реконструкцию. Для болельщиков клуб устроил прощание с ареной, а Петраковым пришла в голову мысль спустя 19 лет повторить снимки из 2001-го на том же газоне, на фоне тех же трибун. На добрую память. Для этого, правда, пришлось принести с собой не только мяч, но и бутылочку с соской - маленькая Юлька много лет назад повсюду таскала ее с собой.

Исторический торпедовский стадион на Восточной улице ждет масштабная реконструкция и Василий Петраков поспешил сделать новые снимки на том же месте.

Исторический торпедовский стадион на Восточной улице ждет масштабная реконструкция и Василий Петраков поспешил сделать новые снимки на том же месте.

Новый стадион, более удобный и современный, планируют достроить в 2023-м.

Василий болеет за «Торпедо» уже около полувека. Сам он родом из подмосковных Мытищ, но любовь к команде с улицы Восточной ему еще в детстве привил отец. С тех пор Петраков поддерживал «Торпедо» с трибун на сотнях матчей.

Прошу его вспомнить самые яркие моменты уходящего торпедовского стадиона.

- Матчей было много. Но на ум сразу приходит, когда «Торпедо» вышибло «Манчестер Юнайтед» из Кубка УЕФА. После этой победы вся Автозаводская неделю потом гуляла!

Это было осенью 1992 года. 1/32 Кубка УЕФА. В Англии, где «Юнайтед» мощно давил всю игру, торпедовцы героически отстояли нулевую ничью. А в Москве, при своих болельщиках, играли уже в более атакующий футбол. Моменты были и у тех, и у других, но счет никто так и не открыл. Пришлось бить пенальти. Наши начали неудачно, но потом вратарь автозаводцев Александр Подшивал отбил два удара и «Торпедо» одержало победу.

- Вы сказали, что после матча Автозаводская неделю гуляла. Это как? В каждой квартире на Восточной улице застолье собиралось?

- Ну не в каждой квартире, наверное, - смеется. - Но на тот момент, 90-е годы, автозавод еще имел отношение к «Торпедо». Много было людей с завода. То есть, полный стадион на футболе. А когда после игры все вышли со стадиона и начали праздновать, узнали и все остальные жители. Раньше же круглосуточно работали палатки. И до утра тут люди гуляли, праздновали победу над англичанами. Даже те, кто не был на матче и вообще футболом не увлекался.

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