Рэпер Канье Уэст назвал свою президентскую кампанию провальной

Рэпер Канье Уэст признался, что проигрывает президентскую гонку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В самый разгар предвыборной президентской гонки в США, один из ее участников – рэпер Канье Уэст неожиданно заявил, что его кампания на 59-ых по счету выборах является провальной.

Он уверен, что ни при каких условиях у него получится набрать более 270 из 538 необходимых для победы голосов членов коллегии выборщиков. И, тем не менее, Уэст верит в то, что даже те голоса, которые он получит, отобрав их при этом у Байдена, внесут значимую лепту в финальный результат предвыборной гонки.

«Я этого вообще не отрицаю», - говорит рэпер, подтверждая всеобщие догадки по поводу того, что его участие в выборах – завуалированная форма поддержки Дональда Трампа.

Ранее Уэст отвергал свои связи с Белым домом и республиканцами, которых он до вступления в предвыборную гонку всегда поддерживал.

Рэпер пока еще участвует в ней как независимый кандидат.