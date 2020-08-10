Переизобретая себя или зачем поездам дизайн?

Кристина Дубинина, директор по стратегическому маркетингу ТМХ. Фото предоставлено пресс-службой ТМХ.

- Кристина, Вас всегда вовлекали в проекты, которые являются знаковыми для нашей страны, как, например, создание первого российского спорткара MARUSSIA или флагманского проекта АвтоВАЗа — LADA VESTA. Тогда Вы объясняли свое участие в них патриотизмом, который является линией всей Вашей жизни, и желанием вернуть гордость за Россию. Теперь Вы в ТМХ— крупнейшем производителе подвижного состава в России и СНГ. Что Вас вдохновляет и чем Вы руководствуетесь сейчас?

- Ответ на самом деле уже прозвучал в вашем вопросе: с ТМХ я стала еще более убежденным патриотом. Шестнадцать заводов (включая компанию «ЛокоТех», которая входит в группу), сто тысяч человек и продуктовые линейки во всех сегментах рельсовой техники.Это мощь, это гордость!

И вот теперь умножьте эту гордость на наши амбиции.

ТМХ –гигант, который готовится к новому рывку. Мы уже No4 на мировом рынке по продажам подвижного состава . На наших поездах ездят в Праге, Будапеште, Софии, Баку, Ташкенте, Москве и других столицах. Наши локомотивы работают во всех климатических зонах Земли: от пустынь и до Крайнего Севера. Наши заводы поставляют технику в 30 стран мира. Мы создаем новые рабочие места, обучаем сотрудников, стимулируем локальных поставщиков и целые экономики. Об этом хорошо знают наши заказчики –т.е. те, кто покупает продукты холдинга.

Отсюда задача – сделать эту гордость достоянием всей страны. Сделать так, чтобы нас узнавали. Чтобы, заходя в «Иволгу» или«Орлан» (РА-3), гордились СВОЕЙ страной, СВОИМ производителем. А то ведь у нас как (я лично проверяла): люди едут в красивом российском поезде и думают, что если красивое, то точно из-за границы.

А все это мы! Поезда метро с 1934 года делают в Мытищах, на нашем Метровагонмаше. Динамичные «Иволги» и комфортные двухэтажные вагоны производят на Тверском вагоностроительном заводе. На Новочеркасском электровозостроительном заводе строят мощнейшие грузовые «Ермаки».

Дизайн-концепт поезда метро ТМХ в новой бренд-ДНК. Фото предоставлено пресс-службой ТМХ.

ТМХ– крупнейший в России разработчик и производитель среднеоборотных дизельных двигателей для железных дорог, судостроения и энергетики. Это все исключительно российские мозги и российские руки. Конечно, это гордость. Это драйв и тот большой смысл, который вдохновляет меня и всю нашу команду в работе.

- Какие амбициозные задачи стоят перед Вами в ТМХ? Только ли вдохнуть творчество в довольно консервативную отрасль? Реализацией каких проектов Вы занимаетесь?

- Только ли?! Творчество – основа развития. Без творчества не будет движения – будет топтание на месте. Не будет прорывных проектов – будет подражание. Не будет конкуренции – будет бесплодная гонка лидеров, которые рано или поздно себя изживут. Не будет того, что мы могли бы гордо называть ОТЕЧЕСТВЕННЫМ машиностроением, – будет калька с продукции западных компаний. А нам она не нужна.

Маркетинг охватывает, взаимоувязывает и систематизирует ключевые функции бизнеса: от дизайна и инжиниринга до выхода на новые рынки с новыми продуктами.

Мы анализируем политическую, экономическую, социальную, демографическую повестку в десятках стран, чтобы понять, где наши продукты будут иметь успех, а где нужны другие решения, которых у нас еще нет, но которые точно нужно уже сейчас разрабатывать. То есть мы такой сложный оптический прибор для компании: помогаем увидеть новые горизонты.

Мы участвуем и в разработке подвижного состава, и в запуске новых продуктов, и в продвижении уже созданных. Мы отвечаем за смыслы и звучание бренда. Это огромное поле задач, но в основе каждой из них – именно творчество, креативность. Мы ищем новые пути во всем.

- ТМХ объявил 2020 год Годом дизайна. Скажите, почему такое большое значение компания уделяет внедрению промышленного дизайна? И какие задачи бизнеса реализуются при этом? Другими словами, зачем поездам дизайн?

- Как и любым другим продуктам – чтобы их покупали.

Это только кажется, что поезд просто приходит на станцию, и выбора у тебя нет. В конечном итоге поезда выбирают именно люди: и пассажиры, и операторы, которые конкурируют за внимание пассажиров. А людям важен дизайн, эстетика. Не только эстетика в широком понимании слова – эстетика комфорта, конструкции и функциональности.

Дизайн-концепт магистрального локомотива ТМХ. Фото предоставлено пресс-службой ТМХ.

Простой пример – модульность оборудования. Уже завтра не нужно будет ставить на ремонт весь локомотив– можно будет быстро заменить модуль. Это упрощает, ускоряет и удешевляет сервис, минимизирует убытки от простоя техники. В этом – эстетика конструкции, и это функция дизайна.

Мы формируем инжиниринг с фокусом на человека. Такой инжиниринг гармонично сочетает smartdesign (когда каждый крючок проектируется с позиции эргономики и комфорта использования), бионику (когда предметы повторяют самые приятные для человека формы – природные), конструкцию (модульность, заменяемость, износостойкость) и материалы (экологичность, прочность и стойкость, удобство очистки и т.д.). Он ставит во главу угла человека, его комфорт, пользовательский опыт, эмоцию.

Дизайн –конкурентная технология. Безусловно, мы это поняли не только что. Благодаря работе с ведущими дизайн-бюро мира мы создали нашу «Иволгу», наши космические вагоны метро, наш двухэтажный пассажирский вагон, который еще в 2016-м взял приз в международном конкурсе Good Design Awards.

2020-й стал для ТМХ знаковым по другой причине. В начале этого года мы официально представили единую дизайн-концепцию (бренд-ДНК) – уникальный дизайн-язык, на котором будут говорить только наши продукты – российский, отечественный, подвижной состав ТМХ.

Это выход на новую ступень, причем как для компании, так и для отрасли в целом. Юваль Ной Харари, известный футуролог, говорит, что чтобы не отставать в новом мире, важно «переизобретать себя снова и снова». ТМХ – первый производитель из отрасли транспортного машиностроения в России, который в принципе начал применять промышленный дизайн на таком уровне: мы переизобретаем себя. Для нас текущий успех – одна из точек на маршруте: мы идем дальше.

А так в будущем могут выглядеть маневровые локомотивы ТМХ. Фото предоставлено пресс-службой ТМХ.

- Становясь лидером в какой-то области, необходимо эту пальму первенства еще и удержать. Как Вы считаете, поддержка технологии генеративного дизайна позволит ТМХ превзойти конкурентов и войти в тройку мировых лидеров-производителей?

Мало ее удержать! Движение – это жизнь, и только в постоянном развитии, переизобретая и стараясь превзойти самих себя, можно рассчитывать на долгосрочный успех и лидерство. Инновации ради инноваций еще никому не принесли реального успеха – только шумиху. Гораздо эффективнее использовать здравый микс из опыта, традиций, технологий и, да, инноваций.

Мы не случайно выбрали в качестве тотемной формы гексагон. Это геометрия от природы, математика жизни и идеальное выражение нашего видения: баланс нужен во всем.

Генеративный дизайн – это тоже баланс. Баланс живого творчества и возможностей искусственного интеллекта. Это метод проектирования, при котором человек описывает задачу, а программа предлагает варианты решения.

- ТМХ стал партнером Всероссийского конкурса генеративного дизайна, организованного Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ. Расскажите, каковы цели и задачи этого конкурса и что для Вас будет истинным результатом?

- Будем откровенны, в России нет мощной школы промдизайна. Сильных, сработавшихся дизайнерских коллективов – единицы.

Наглядный пример – статистика премии RedDot Design Award. Это один из самых заметных и престижных международных конкурсов дизайна. Он существует с 1955 года, а в Россию первая награда за промышленный дизайн попала только в 2004-м. Каждый год награждается более тысячи проектов, а отечественные промышленные дизайнеры за последние 5 лет получили порядка 30 премий. В этом году жюри также отметили нашу концепцию бренд-ДНК. Это, безусловно, очень лестно для ТМХ.

А так – пассажирские электропоезда. Фото предоставлено пресс-службой ТМХ.

Но в то же время мы как производители увидели в этом вызов и с удовольствием поддержали конкурс 2050.ЛАБ. Мы понимаем, что нам нужны не просто хорошие российские промышленные дизайнеры – нам нужны российские дизайнеры с горящими глазами. Те, кто уже живет технологиями будущего. Генеративный дизайн к ним относится.

В качестве конкурсного задания участники должны предложить элементы конструкций интерьера для рельсового транспорта ТМХ.

Чтобы создавать новое, нужно доверяться новому, быть открытым. Машинный интеллект невероятно расширяет возможности для реализации самых смелых идей человека. Этим нужно пользоваться.

- По каким критериям вы будете оценивать участников конкурса?

- Подробно все критерии описаны на сайте конкурса www.2050contest.ru. Но я хочу подчеркнуть, что это не компетенция маркетинга – оценивать проекты по генеративному дизайну.

Для этого у конкурса есть жюри и экспертный совет – сильная команда, безусловные профессионалы, которые точно смогут оценить участников по достоинству.

От ТМХ в жюри, например, вошел Евгений Маслов –наш шеф-дизайнер, который недавно присоединился к команде«ТМХ Инжиниринг». Это человек, за плечами которого 15 лет работы в качестве ведущего дизайнера BMW GroupDesignworks, проекты для SiemensMobility, Lufthansa, JohnDeer, Shell, HP и других крупных брендов.

Т.е. что касается оценки, здесь все будет на высшем уровне.

Какой совет Вы дадите участникам конкурса? На чем бы Вы посоветовали сделать акцент: на красоте и стиле или современных технологиях?

Я бы посоветовала участникам не слушать советов, а искать ответы в себе и быть смелыми. Нам нужен креатив и нестандартное мышление, умение вникать в суть задачи и выходить с решениями, которых другие или не видели, или боялись.

В 2020 году дизайн-концепция ТМХ получила признание престижного международного конкурса RedDotDesignAward. Фото предоставлено пресс-службой ТМХ.

Справка.

Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ занимается реализацией проектов, призванных повысить привлекательность и конкурентоспособность изделий отечественного производства на российском и международных рынках, а также опытно-конструкторскими работами для предприятий транспортно-машиностроительного комплекса РФ. Компания является членом WorldDesignOrganization (WDO).

Дизайнеры, инженеры, конструкторы и технологи 2050.ЛАБ, обладающие опытом работы в ведущих промышленных дизайн-бюро России и Европы, занимаются интеграцией мировых трендов промышленного дизайна в российскую промышленность.

2050.ЛАБ формирует глобальную экосистему бренда: от промышленного дизайна объектов до дизайна бизнес-культуры, среды, мышления.

Стратегические партнеры компании - ТМХ, «ЛокоТех», Ctrl2GO, Autodesk, НИТУ МИСиС.