Во время медицинского форума москвичи бесплатно могут пройти диагностику здоровья

Фото: Евгения ГУСЕВА

Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России», организаторами которого выступают Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Минздрав, пройдет в Москве в «Гостином дворе» с 11 по 13 августа 2020 года. Медики и работники здравоохранения встретятся, чтобы обсудить вопросы охраны и укрепления здоровья населения РФ в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

Специалисты со всей страны поделятся опытом в таких вопросах, как ограничительные меры в связи с пандемией, строительство новых и перепрофилирование действующих больниц, создание условий для лечения и реабилитации пациентов, тестирование, фармпрепараты, медтехника, оборудование и средства защиты, системы дезинфекции, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, модельные корпоративные программы, сохранение здоровья в образовательной среде. Отдельно будут обсуждаться вопросы вакцинации и здорового образа жизни.

Фармацевты представят препараты, которые возможно использовать для терапии легких и средних форм коронавирусной инфекции COVID-19, а также новейшие тест-системы для выявления антител к коронавирусу, и импульсные УФ установки для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений от патогенной микрофлоры. Покажут и недавно зарегистрированные новинки – аппараты ИВЛ. Объединенный институт ядерных исследований расскажет и покажет, как для воздействия на раковые опухоли используется метод направленных пучков протонов.

Что можно будет проверить бесплатно

Будет, чем заняться на медицинском форуме и обычным посетителям - специалисты подготовили обширную программу по полезной и занимательной диагностике. Так столичный Департамент здравоохранения организует на форуме площадку здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Здесь анонимно и бесплатно можно будет получить консультацию у лучших специалистов московской наркологической службы по вопросам: наркомании, алкоголизма, табакокурения, игромании. Посоветоваться с докторами, как организовать для себя здоровый образ жизни.

Также гости форума смогут пройти медико-генетическое консультирование с проведением генетического обследования, тестирование на уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе и получить рекомендации по сохранению своего здоровья.

На стенде «РЖД-Медицина» любой желающий сможет получить консультацию профильного специалиста, получить индивидуальные рекомендации касательно здорового образа жизни. Робот-медик измерит всем желающим давление, уровень сахара в крови и объем легких.

На стенде Тюменской области под названием «Территория здоровья» предлагается пройти тесты на оценку своей внимательности (таблица Шульте), психо-эмоционального состояния (тест Люшера) и уровня стресса (система СКУС), получить консультацию психолога. Ну а для пущей наглядности можно с помощью мобильных приложений заглянуть в будущее и посмотреть, как будем выглядеть через 10-15 лет, если от вредных привычек не откажемся.

В павильоне Минздрава Московской области предлагают пройти экспресс-диспансеризацию, узнать о новых методиках сердечно-сосудистой хирургии. Также на стенде НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева можно будет проверить сердце.

Для посетителей форума специалистами Сахалинского областного центра медицинской профилактики и Южно-Сахалинской детской городской поликлиники будет организована площадка здорового образа жизни, на которой у всех желающих будет возможность пройти скрининговые медицинские обследования, измерить уровень сахара и холестерина в крови, внутриглазное и артериальное давление, степень насыщения крови кислородом и уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе.

Медики Калужской области предложат экспресс-тестирование на ВИЧ и УЗИ сосудов шеи.

Большую выставочную программу в этом году подготовил и ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Каждый желающий здесь сможет получить личную консультацию диетолога, а также: уточнить свой пищевой статус, выяснить количество жировой и мышечной массы в собственном теле, определить плотность костной ткани, узнать, как правильно спланировать ежедневный здоровый рацион для себя и всей семьи, получить индивидуальные рекомендации по питанию для профилактики многих заболеваний и научиться правильно готовить вкусную и здоровую пищу.