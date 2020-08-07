Команда Вероники Скворцовой запатентовала новый российский препарат для лечения коронавируса

Новый препарат разработали исследователи Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый препарат разработали исследователи Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России. Сейчас это ведомство (Федеральное медико-биологическое агентство) возглавляет экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова.

- В ходе исследований подтвердилось, что «лейтрагин» (так называется новое лекарство. - Ред.) способен предотвратить или смягчить цитокиновый шторм – массивный выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых нарушений у пациента с коронавирусной инфекцией, – рассказала Скворцова.

Вероника Скворцова Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Известно, что в основе «лейтрагина» лежит другая отечественная разработка — препарат «даларгин». В инструкции говорится, что он предназначен для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза. «Отечественные ученые из Научного центра ФМБА России выяснили, что это лекарство играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей. Кроме того, вещества такого класса активно участвуют в организации иммунного ответа», - сообщается на сайте ФМБА.

Учитывая столь ценные свойства «даларгина», исследователи использовали его для создания новой лекарственной формы против COVID-19, пояснила Вероника Скворцова.

Разработчики «лейтрагина» гордятся, что это полностью отечественная разработка: «Ее уникальность состоит в том, что она ни в чем не повторяет зарубежный опыт», - подчеркивают в ФМБА.

В научной литературе пока нет публикаций о подробностях испытаний и эффективности препарата. Кроме патентования нового лекарственного средства еще должны быть проведены его полноценные клинические исследования, поясняют специалисты. По словам одного из разработчиков, Владислава Каркищенко, сейчас препарат находится на третьей завершающей фазе клинических испытаний. После ее окончания лекарство, как ожидается, будет включено в Госреестр лекарственных средств и в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19.

КСТАТИ

В России уже зарегистрирована одна отечественная разработка для спасения больных коронавирусом от цитокинового шторма. Это препарат «левилимаб», который относится к лекарствам нового поколения, так называемым иммунобиологическим препаратам, классу моноклональных антител.

Также зарегистрированы три препарата, направленных непосредственно против коронавируса - «арепливир», «авифавир» и «коронавир». Все они синтезированы на основе действующего вещества фавипиравира, разработанного японскими учеными (на эту разработку истек срок патентной защиты).

Между тем Всемирная организация здравоохранения напоминает, что до сих пор нет убедительных подтверждений существования лекарства, которое побеждало бы коронавирус окончательно и бесповоротно. Существующие препараты могут лишь в той или иной степени помогать в борьбе с новой инфекцией.

Так что сейчас, пока нет ни вакцины, ни 100-процентно эффективного лекарства, нужно сосредоточиться на защите от заражения коронавирусом, подчеркивают врачи. Главные меры — ношение масок в общественных местах, соблюдение дистанции полтора — два метра и мытье рук.

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