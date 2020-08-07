Соцсети взорвало постановочное фото врача-американки в бикини

Кэндис решила воссоздать события 2013 года. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В соцсетях продолжается кампания врачей, протестующих против сексизма и публикации результатов исследования, ставящего в зависимость их профессионализм от… фотографий в бикини. Кампания идет под хэштегом #MedBikini.

Самым популярным и обсуждаемым стало постановочное фото гавайского доктора Кэндис Майр.

Она решила воссоздать события 2013 года: в один из дней доктор занималась серфингом на одном из пляжей. И увидела, что спасатели поднимают из воды окровавленного молодого человека, в которого врезалась моторная лодка.

Рваные раны на ноге сильно кровоточили, травмы были чрезвычайно опасными. Из-за потери крови счет шел на минуты.

Доктор Майр оказала раненному первую помощь и на машине скорой помощи сопроводила его в больницу, где были предприняты все необходимые меры для спасения жизни пациента. Все это время Кэндис Майр была в купальном костюме.

Тогда никому и в голову не пришло запечатлеть все это на пленку. Но сейчас д-р Майр согласилась на реконструкцию тех событий, дабы присоединиться к кампании и разместить свое фото в бикини.

«Есть ли разница – какая у вашего дипломированного врача личная жизнь? Разве вы не желаете того, чтобы медработники были счастливы в своей личной жизни и успешны в профессиональной?» - вопрошает она.