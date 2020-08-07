Почему стоимость мяса подскочила на треть

В июле и августе мясо и мясные продукты выросли в цене на треть Фото: Виктория ДУДИНА

ДЕНЕГ МЕНЬШЕ, МЯСА БОЛЬШЕ

В июле и августе мясо и мясные продукты выросли в цене на треть. При этом народ продукт берет хорошо, несмотря на подорожание. Производители признаются, что сами не ожидали такого активного спроса на мясо на фоне пандемии и не первый год легчающих кошельков.

По словам Сергея Юшина, руководителя Национальной мясной ассоциации, в росте цен нет ничего удивительного. В начале года цены были настолько низкими (это мало кто заметил), что свиноводы работали на пределе рентабельности. Выбраться из кризиса в первую очередь помог сезонный фактор.

- Как только наступает май, июнь, мы внимательно наблюдаем за погодой. Если погода будет теплая, солнечная, мы знаем, что наши сограждане пойдут на шашлыки, в лес, позовут на дачу друзей и т. д., другими словами, станут есть больше мяса, - рассказывает Юшин. - И в этом году, к счастью, лето очень хорошее. А летом цены всегда выходят на пик, после чего начинают снижаться, особенно к осени.

В сезон шашлыков мясо дорожает Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Теплое лето — не главная причина роста спроса, а значит и ценника. По мнению мясопроизводителей, пока Турция и прочие курорты были на замке, народ с деньгами сидел дома и ел мясо.

- В этом году все зарубежные курорты закрыты. И миллионы состоятельных россиян остались внутри страны. Естественно, они потребляют больше, чем средний россиянин, в том числе мяса, свинины и колбасных изделий, - замечает глава Национальной мясной ассоциации.

Эксперт подчеркнул, что пик роста цен позади. Уже на этой неделе на часть товарных позиций цены снижаются на 5-7%. На следующей неделе стоимость мяса продолжит падать, так как спрос нормализуется. Юшин считает, что ценнику не даст необоснованно взлететь ценам не даст конкуренция — у нас в стране около 400 предприятий, среди которых нет доминирующих. К тому же, в прошлом году мясо стоило столько же, сколько и сейчас. А в 2018-м дороже на 15%. А мясо птицы роста не показывает уже больше пяти лет, несмотря на инфляцию, серьезное подорожание кормов и прочее.

Представитель отрасли напомнил, что в 2015 году каждый россиянин потреблял в среднем 73 кг мяса в год, в 2020 году — 77 кг. Для сравнения по данным ООН в богатых странах потребляют 82 кг в год.

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