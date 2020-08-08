Ученые выяснили, почему микроволновки не годятся для заваривания чая

В технологии заваривания чая наступила новая эра. Фото: Shutterstock

Открытие, о котором пойдет речь, сродни научному прорыву кота Матроскина, научившего дядю Федора правильно есть бутерброд. Теперь даже школьник знает, что колбасу надо укладывать не поверх куска хлеба, а вниз - чтобы “Докторская” попадала сразу на язык. Теперь в методику поедания бутерброда, добавить уже нечего. А вот в технологии заваривания чая наступила новая эра.

Начнем с того, что в мире, как выяснилось, существует секта чудаков, которые заваривают чай в микроволновой печи. Если для вас это не новость, то идем дальше. Оказывается, что эти ренегаты страдают от того, что чай при этом получается (кто бы мог подумать!) не таким вкусным. Однако и это не отвратило отщепенцев от богопротивного дела, они плевались, но по прежнему пили бурду из микроволновки - как в том анекдоте про мышей, которые плакали, но продолжали есть кактус. И вот на помощь “еретикам” пришли.. - нет, не казаки с нагайками, как вы могли бы сгоряча подумать, а силы науки в лице команды физиков Университета электронных наук и технологий Китая под руководством профессора Баоцин Цзэна.

Проведя серию хорошо задокументированных опытов ученые раскрыли страшную тайну помоев из микроволновки. Все дело было в температурном режиме. В идеале черный чай заваривается при диапазоне температур от 90 до 97 градусов Цельсия (заливать его крутым кипятком не рекомендуется). В свою очередь зеленый чай раскрывает свой вкус и аромат при 80 градусах. Но достичь “золотого стандарта” в микроволновке оказалось не просто из-за другого принципа нагрева жидкости.

Источником тепла внутри микроволновки является электрическое поле, которое равномерно занимает все пространство. Фото: Shutterstock

В обычных условиях, когда люди исповедующие традиционные чайные ценности, праведно ставят чайник на плиту, нагрев жидкости происходит с помощью явления конвекции. Вода, соприкасающаяся с дном чайника нагревается, становится менее плотной и поднимается наверх. Ее место занимает более прохладный слой воды и в свою очередь соприкасается с источником тепла - происходит теплообмен и вся вода равномерно нагревается и доходит до кипения.

Что же мы наблюдаем в микроволновой печи? Источником тепла внутри микроволновки является электрическое поле, которое равномерно занимает все пространство. Соответственно конвекция не возникает и вода в верхней части стакана нагревается сильнее, чем в нижней. Разница температур может достигать 7,8 - 10 °С. И хочется сказать, что сама природа противиться этим бесчеловечным экспериментам по завариванию чая нетрадиционной ориентации. Но поскольку мы являемся материалистами, то вслед за подпоручиком из “Белого солнца пустыни” констатируем, что “гранаты у них оказались не той системы” и чай как следует настояться в микроволновой печке не может.

Однако китайские товарищи движимые милосердием и любознательностью, нашли способ обойти закон природы. И придумали наносить на верхнюю часть чайной чашки серебряное покрытие шириной 7 сантиметров (при высоте стакана 15 сантиметров) которое блокирует нагрев верхней зоны. Таким образом греется только нижняя часть чашки и это запускает классический конвекционный процесс, который нагревает всю воду равномерно. Разница в температуре между верхней и нижней частью уменьшается с 7,8 °С до 0,5 °С.

Правильно заваренный чай в микроволновке может быть не менее вкусным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казалось бы, помещать посуду с металлическими элементами в микроволновку это плохая идея. Может возникнуть электрическая дуга, которая способна испортить чашку и вывести из строя саму печку. Но Баоцин Цзэн и его коллеги утверждают, что сумели рассчитать правильную толщину серебряного слоя и его геометрию, которая делает безопасными такие манипуляции.

Но мы бы не рекомендовали любителям острых ощущений на свой страх и риск проводить такие эксперименты. По крайней мере до тех пор пока чашки для заваривания чая в микроволновке изготовленные по такой технологии не появятся в продаже. Баоцин Цзэн и его команда считают, что их исследование поможет производителям расширить ассортимент аксессуаров для микроволновых печей.

Так что через некоторое время оригиналы смогут заваривать чай в микроволновке не опасаясь испортить свою репутацию.