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Погода в Москве 8 - 16 августа: В столице похолодает до +13. Но летнее тепло еще вернется!

На следующей неделе столицу ждет сильное похолодание, судя по прогнозу погоды в Москве на 8 - 16 августа. Но это ещё не осень
Юлия СмирноваЮлия СмирноваЮлияСмирнова
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Во вторник погода начнет меняться. Облаков на небе станет больше, пройдут дожди

Во вторник погода начнет меняться. Облаков на небе станет больше, пройдут дожди

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Август 2020 радует москвичей теплом и солнцем. И аномально мощные и частые дожди вроде бы прекратились. Четверг, 6 августа, стал самым жарким днем с начала месяца. В центре мегаполиса солнце раскалило воздух до +30, в Коломне и Павловском Посаде до +29 градусов. Такая погода на 3 - 4 градуса теплее климатической нормы.

- В выходные - тоже идеальная летняя погода, - обнадеживает читателей "КП" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Смело можно планировать дачные работы, отдых на природе и прогулки в парках.

А вот подробный прогноз погоды в Москве на 8 - 16 августа от Гидрометцентра России:

В субботу, 8 августа, воскресенье, 9 августа, и понедельник, 10 августа, днем +26…+27 градусов, переменная облачность, местами возможен небольшой дождь.

Во вторник, 11 августа, погода начнет меняться. Облаков на небе станет больше, пройдут короткие дожди. Днем +19…+24.

В среду, 12 августа, пасмурно и сыро, всего +15…+20 градусов.

Пик похолодания придется на четверг и пятницу, 13 - 14 августа. Днем будет не выше +13…+18 градусов. Облачно, с прояснениями, небольшой дождь.

В субботу и воскресенье, 15 и 16 августа, тоже не обойдется без коротких дождей. Чуть-чуть потеплеет, до +16…+21 градуса.

Значит ли это, что с летом можно прощаться?

- Нет, похолодание временное, связано с циклоном, - уверяет Татьяна Позднякова. - Летнее тепло вернется в Москву после 20 августа. Жары не обещаю, но +25 точно будет.

Кстати, за последние 30 лет в столице ни разу не случалось холодного августа - чтобы средняя температура финального месяца лета была ниже нормы.

Самый жаркий август за все 140 лет наблюдений москвичи пережили в 2010 году. Средняя температура зашкалила за норму на 5,4 градуса. А смог от горящих торфяников забыть сложно.

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