Жители сами решают, как благоустраивать свои города

Масштабное благоустройство развернулось в большинстве городов России, не только в мегаполисах. В конце июля Президент Владимир Путин подписал закон, который подвел правовую основу для «народного бюджетирования» на муниципальном уровне. Горожане сами могут выбирать, на что в первую очередь нужно потратить бюджетные деньги — это может быть ремонт улицы или ДК, благоустройство сквера. Обязательное условие для проведения работ — общественный контроль.

Законопроект внесла в Госдуму "Единая Россия". Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отмечал, что в документе объединяются лучшие региональные практики - сама программа работает в отдельных областях с 2011 года, однако объем бюджетных средств, которые тратят с учетом мнения граждан, пока составляет около 1%.

- Президент поддержал нашу инициативу распространить «народное бюджетирование» на всю страну, назвав такой принцип взаимодействия общества и власти «живым», и предложил в разы увеличить долю бюджетных расходов, направленных на решение вопросов, обозначенных гражданами. Когда за людей все решают чиновники, когда их не слушают и не слышат, наши граждане зачастую получают совсем не то, в чем действительно нуждаются. А ведь жителям всегда виднее, как сделать жизнь на их территории лучше. Именно поэтому они должны иметь возможность влиять на ситуацию, - сказал Андрей Турчак.

Проектов «инициативного бюджетирования» с каждым годом становится больше. Например, в 2015 году в стране их было чуть около 2,6 тысячи, в 2016 году — уже почти 9 тысяч. На конец 2018 года 33 субъекта РФ включили инициативное бюджетирование в состав своих региональных программ. А теперь оно будет работать по всей стране.

Параллельно с существующими региональными программами «народного бюджетирования», сопровождением благоустройства территорий и объектов занимается партпроект «Единой России» «Городская среда».

- Меньше половины жителей участвуют каким-либо образом в приемке работ и чуть больше половины - в общественных обсуждениях. Мы хотели бы, чтобы эта ситуация изменилась. Для этого проект «Городская среда» разработает партийные механизмы привлечения большего количества людей на общественные обсуждения и приемки работ, - сказал координатор проекта «Городска среда», депутат Госдумы Павел Качкаев.

При этом парламентарий подчеркнул, что людям важно, в каких условиях они живут – есть ли уличное освещение, уложен ли асфальт во дворе, установлена ли детская площадка: если 25-30 лет назад нас беспокоило, чтобы в кране была горячая вода, и в доме не отключали свет из-за аварий, то сейчас людей больше волнует пространство, в котором они живут.

Партийный проект позволяет учесть мнение граждан и обеспечить общественный контроль за ходом работ. К примеру, в 2019 году с его помощью в стране благоустроили около 11 тысяч дворов и почти 6 тысяч парков и скверов, аллей и площадей. Всего на работы направлено более 40 миллиардов рублей. Из них около 5 миллиардов — это софинансирование регионов.

В 2020 году процесс проведения общественных обсуждений осложнился — из-за пандемии. Тем не менее в плане еще около 4 тысяч парков и скверов и 9 тысяч дворов. Общее финансирование — более 43 миллиардов рублей.

- Сейчас все зависит от активности людей. Они решают на собраниях, что им нужно — только потом дизайнеры и архитекторы готовят проекты, а власти выделяют на их реализацию финансирование. Проект «Единой России» «Городская среда» — это мостик между мнением жителей конкретного двора и воплощением его в жизнь», — подчеркнул Павел Качкаев.

В следующем году предполагается сохранение финансирования по проекту «Городская среда». В совокупности с новым законом о «народном бюджете» это позволит благоустроить еще больше дворов и парков.